В России лекарства будут маркировать специальными кодами

"Подписан документ, который дает старт механизму маркировки упаковок лекарств специальными кодами, это часть той работы по противодействию обороту фальсифицированной, контрафактной продукции, которую мы ведем", - сообщил председатель правительства РФ на совещании с вице-премьерами.

По его словам, "сегодня мы инициировали создание специальной автоматизированной системы, которая позволит отслеживать все этапы движения этой продукции (лекарств) от производителя до аптеки или больницы".

"В результате любой человек с помощью специального прибора - сканера либо с помощью смартфона - сможет проверить происхождение упаковки, убедиться, что это именно легальная продукция, а не какая-то поддельная", - отметил Медведев. Он уточнил, что "прежде, чем сделать такую систему по всей стране, нужно протестировать ее возможности, ее вероятные проблемы по отдельным позициям, а по итогам эксперимента принять решение об обязательности маркировки для всех участников такого рынка - для производителей, для дистрибьютеров, для торговой сети аптек".

Медведев считает необходимым возбуждать административное или уголовное расследование в случае выявления фальсифицированных лекарств с помощью новой автоматизированной системы.

"Если аптека может быть и не причем, но тем не менее, если поставляется фальсифицированный препарат, который при помощи сканера или другим путем определяется как фальсификат, как контрафактный препарат, - должно возбуждаться расследование - как административное, так и, вполне вероятно, уголовное", - заявил председатель правительства России на совещании с вице-премьерами.

Медведев обратил особое внимание на то, как будут работать считывающие устройства маркировки лекарств. "Нужно сделать так, чтобы в эти сканеры никто не залез, потому что, когда у человека есть телефон, там понятна программа, она определенным образом получена из интернета и есть какая-то верификация, а сканеры должны быть определенным образом протестированы, опечатаны, чтобы была гарантия того, что нет там каких-то кудесников, которые пытаются через эти сканеры свое фальсифицированные лекарства продавать", - сказал Медведев.