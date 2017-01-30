Ану Саагим: после возвращения в Эстонию понимаешь, в каком чудовищном и бессмысленном пузыре мы все здесь живем! (14)

30. Январь 2017 21:54
Почему вокруг стало так много экстрасенсов и предсказателей? Почему люди им верят, и как случилось, что в светском государстве на официальных мероприятиях вместе с муниципальными чиновниками присутствует и принимает активное участие астролог? Когда наш президент обзаведется звездочетом и на что власти готовы пойти ради пиара?
Об этом в следующем выпуске программы "На острие" на телеканале ETV+ ведущая Олеся Лагашина побеседует со старейшиной района Кристийне Вадимом Белобровцевым.
Цикл передач "На острие" является специальным проектом, подготовленным телеканалом ETV+ в сотрудничестве с Rus.Postimees. Дополнительная информация о проекте, а также описание передач находятся по адресу etvpluss.err.ee.
ПОДПИШИСЬ НА РАССЫЛКУ POSTIMEES
и будьте в курсе интересных новостей!