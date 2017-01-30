Фото: дизайн этого дивана запомнится вам надолго

Сначала кажется, что перед вами огромное птичье гнездо. Однако это самый настоящий диван. Только очень-очень модный.

Его можно заказать любого размера и цвета. Самый большой диван может вместить до шестнадцати человек. А так как подушки в виде яиц сконструированы по последнему слову эргономики, диван очень подходит людям с заболеваниями шейного отдела позвоночника да и всей спины.

Авторы этого остромодного дивана - израильские архитекторы из фирмы OGE Group.

Больше информации о чудо-диване можно узнать на страничке предприятия!

Фото: Giant Birdsnest Facebook

Фото: Giant Birdsnest Facebook