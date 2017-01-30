Выяснился маршрут самоуправляемых автобусов в Таллинне

«С Таллиннским транспортным департаментом удалось договориться о том, что на самоуправляемых автобусах в июле месяце можно будет проехать в Таллинне с трамвайной остановки „Виру“ до Котла культуры», - сказал Postimees советник по цифровым решениям председательства Валдек Лаур.

«Поставщика услуги самоуправляемых автобусов мы еще выбираем, тендер идет полным ходом», - отметил он.

По оценке Министерства экономики и коммуникаций, для движения самоуправляемых автобусов менять действующие законы не придется.

«Короче говоря, менять закон не надо. Департамент шоссейных дорог, Министерство экономики и коммуникаций, а также город Таллинн смогут договориться о конкретных условиях, которые транспортное средство должно выполнять и на которых будет происходить весь процесс», - сказал представитель министерства Михкель Лойде.

По его словам, важно также, каковы будут результаты тестирования Департамента шоссейных дорог, ведь необходимо убедиться в безопасности транспортного средства.

Согласно планам, в Таллинн доставят минимум два самоуправляемых автобуса, цель которых представить Эстонию как страну, ориентированную на инновации.