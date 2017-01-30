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Австралийская легенда тенниса: Федерер сжульничал

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В последнее время победителя Открытого чемпионата Австралии Роджера Федерера  не только хвалят, но и критикуют.

Так, 51-летняя легенда австралийского тенниса Пэт Кэш сказал, что Федерер сжульничал как в полуфинальном поединке против Вавринки, так и в финале против Надаля. Эксперт имеет в виду медицинские перерывы, которые Федерер брал во время матчей. «Это жульничество, но правила позволяют так поступать», - сказал победитель турнира в Уимблдоне 1987 года. По мнению Кэша, данное правило нужно отменить, пишет Postimees.

Как в полуфинале, так и финале Федерер брал медицинский перерыв перед пятым - решающим сетом.

«С самого начала турнира испытываю боли в ноге. Я рад, что смог выйти на корт. В полуфинале против Вавринки почувствовал боль, еще и мышца беспокоить стала. Я сказал себе - раз правила разрешают, значит - надо воспользоваться», - сказал Федерер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАжульничествофедерер
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