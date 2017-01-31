Главу IAAF уличили во лжи относительно российского допингового скандала

В электронном письме главе этического комитета IAAF Майклу Белоффу Коу признается, что ему известно об обвинениях со стороны россиянки Лилии Шобуховой. Легкоатлетка заявила, что ей пришлось выплатить почти миллион евро, чтобы скрыть собственные положительные допинг-пробы, а также сообщила о шантаже со стороны чиновников, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Каким бы образом он ни пытался объясниться, очевидно, что лорд Коу решил не делиться с комитетом информацией, важной для расследования, - цитирует Би-би-си главу парламентского комитета Дэмиэна Коллинса. – Коу утверждал, что ему ничего не известно, но сейчас мы видим, что он знал – по крайней мере, в общих чертах, - об обвинениях со стороны российской легкоатлетки Лилии Шобуховой".

Скандал разгорелся лишь после выхода фильма немецкого журналиста Хайо Зеппельта в декабре 2014-го, но Коу в 2015 году, выступая перед парламентом, подчеркивал, что ничего не знал обо всем этом. Теперь в британском парламенте требуют, чтобы Коу снова выступил перед соответствующей комиссией. Глава IAAF отказался это сделать, но согласился предоставить недостающие письма из своей переписки. Он отрицает все обвинения.