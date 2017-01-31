Исследование: в социальной сфере слишком много специалистов с высшим образованием

По словам менеджера по развитию OSKA Тийи Рандма, в будущем необходимость в рабочей силе в сфере социальной работы вырастет из-за увеличения числа пожилых людей, передает портал Rus.err.ee.

"Если в соответствии с потребностями рынка труда надо в два раза больше обучать работников по уходу с профессиональным образованием, то специалистов в сфере социальной работы, заканчивающих высшие учебные заведения, больше, чем необходимо на рынке труда", – сказала Рандма.

Почти половина закончивших учебные заведения по специальности социальная работа не работают по специальности, и это явное послание работодателям, что зарплата и условия труда социальных работников должны соответствовать их квалификации и рабочей нагрузке, сказал член правления ассоциации социальной работы Индрек Рохтла.