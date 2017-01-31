В расследовании катастрофы Ту-154 у берегов Сочи появилась новая версия

Об этом свидетельствуют данные расшифровки черных ящиков. По обрывкам разговора в кабине пилотов выяснилось, что командир воздушного судна пользовался педалями для поворота руля направления, которые обычно не используются при взлете. Подобные нестандартные действия заставили специалистов рассматривать новую версию авиакатастрофы, пишет NEWSru.

Согласно предположениям специалистов, перед самолетом могла возникнуть стая птиц или даже мираж, но пока никаких конкретных сведений о каком-либо препятствии у следствия нет, заявил «Газете.ру» источник, знакомый с ходом расследования.

Катастрофа Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года сразу после вылета из аэропорта Адлер. Самолет вылетел примерно в 05:25 и уже через минуту его отметка пропала с экранов диспетчеров. Весь полет (от начала разбега) продолжался 70 секунд, а аварийная ситуация развивалась последние 10 секунд. Максимальная высота полета лайнера, по данным параметрического самописца, составляла около 250 м. Скорость воздушного судна на этом эшелоне могла достигнуть 360-370 км/ч.

Предполагалось, что первые результаты расследования будут сообщены сразу после новогодних праздников. Однако в январе в Минобороны РФ заявили, что рассчитывают определить причину катастрофы до конца января.

Всего рассматривалось 7 разных версий произошедшего, в том числе теракт, человеческий фактор, отказ техники, столкновение с птицами и сдвиг ветра.

Однако привлеченные к расследованию специалисты уже отвергли версию теракта или обстрела лайнера с земли, а также версию технической неисправности воздушного судна. Они пришли к выводу, что все системы самолета работали исправно вплоть до соприкосновения авиалайнера с поверхностью воды.

Таким образом, эксперты сосредоточились на другой версии - ошибке, которую, возможно, допустил экипаж самолета. И спустя месяц после падения Ту-154 основной версией трагедии предварительно стал человеческий фактор. Расшифровка данных «черных ящиков», которую сейчас проводят представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и еще нескольких НИИ, должна указать на то, что именно пилоты сделали не так.

«На таких самолетах во время взлета не пользуются педалями для поворота руля направления. А по отрывкам разговоров в кабине Ту-154Б-2, зафиксированным средствами объективного контроля, выяснилось, что командир корабля использовал эти педали. Зачем - пока объяснить трудно. Складывается впечатление, что перед самолетом возникло какое-то препятствие и командир пытался его каким-то образом обойти», - заявил «Газете» источник.

Впрочем собеседники издания из числа командиров кораблей Ту-154 считают, что и об ошибке пилотов говорить преждевременно. По их мнению, причиной трагедии могло стать нарушение центровки самолета, которое, в свою очередь, могло произойти из-за неправильного распределения пассажиров в салоне и их концентрации в задней части воздушного суда.

Возможно, в Чкаловске всех пассажиров разместили ближе к носу самолета, а вот в Адлере они расселись по своему желанию, нарушив центровку. Этого могло быть вполне достаточно для создания задней центровки самолета и катастрофических последствий.

При взлете в такой ситуации по мере увеличения угла атаки командир корабля мог пытаться педалями парировать эту ситуацию и удержать самолет в горизонтальном режиме полета. С помощью такого маневра пилот, возможно, рассчитывал набрать несколько недостающих метров высоты и вернуть машину в штатный режим.