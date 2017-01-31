Eesti Energia уволила задержанных КаПо сотрудников

«Это досадный случай, и мы завершаем рабочие отношения с попавшими под подозрения сотрудниками в связи с утратой доверия. Eesti Energia — честное и прозрачное предприятие и мы не поддерживаем непорядочное поведение», - сказал BNS председатель правления Enefit Kaevandus Ахти Пуур.

Пуур добавил, что они оказывают помощь следствию, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

Напомним, что вчера, 31 января, Полиция безопасности (КаПо) задержала двух руководящих сотрудников шахты «Эстония», которая принадлежит акционерному обществу AS Eesti Energia. Задержанные руководители среднего звена отвечали на шахте за обслуживание и ремонт оборудования и транспортных средств. Чиновники подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 2172 Пенитенциарного кодекса, то есть в нарушении соблюдения обязательств, касающихся имущественных интересов, вследствие чего акционерному обществу был нанесен имущественный ущерб.