Видео: Мужчину избили до полусмерти на глазах у десятков свидетелей

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Jõhker peksmine Balti jaamas
Allikas: Postimees

Видео: Мужчину избили до полусмерти на глазах у десятков свидетелей1

Йозеп Вярк
Йозеп Вярк
Ристо Берендсон
Ристо Берендсон

Место происшествия: площадка между зданием Балтийского вокзала и расположенными рядом с ним киосками. Один мужчина выходит из здания вокзала и начинает снимать с себя куртку. Тут же из того же дома выходят Михаил Кутузов и Владимир Астафьев. Кутузов бьет ногой человека с курткой и тут же со всего размаху наносит удар кулаком в лицо. После этого он прыгает ему на спину, и оба падают на землю.

Кутузов молотит лежащего не земле мужчину руками, Астафьев наносит удары ногой, сначала по туловищу, а после и по голове. Все это происходит средь бела дня в самом центре Таллинна. С камеры видеонаблюдения видно, что начальную фазу драки видят, как минимум, шесть человек, но на самом деле не видимых камере свидетелей значительно больше.

Кутузов продолжает бить свою жертву. Мимо них проходит мужчина, который должен несколько изменить траекторию своего движения, чтобы не наступить на них. Он что-то говорит Астафьеву, но все же проходит мимо в здание вокзала и исчезает из поля зрения.

Смотрят и идут дальше

В течение следующих секунд Кутузов бьет свою жертву, как месит: десятки ударов в лицо, при которых голова потерпевшего во время ударом мечется между кулаком Кутузова и землей. В это время к дерущимся подходят трое крупных мужчин, которые явно смотрят на них, но проходят мимо примерно в метре и с безразличным видом также удаляются в здание вокзала, будто бы ничего и не происходит. За ними в то же время идет четвертый мужчина, который просто отводит взгляд.

Через мгновение видно, как два человека идут рядом с пироном и смотрят на драку, но тоже проходят мимо. В это же время за происходящим наблюдает со стороны и женщина. Проходит еще пара десятков секунд, избиение продолжается. Появляется еще несколько свидетелей, но, видя происходящее, прибавляют шагу, чтобы этот ужас для них уже закончился.

Наконец драка затихает, поскольку лежащая на земле жертва уже явно не в себе. Кутузов и Астафьев выворачивают его карманы, чтобы найти там что-то ценное. В этот момент на месте происшествия появляется женщина в белой куртке (рассказ женщины читайте ниже – Й.В.), которая видит, что окровавленный мужчина лежит на земле, а рядом с ним копошатся двое мужчин.

Женщина понимает, что Астафьев и Кутузов избили жертву. Она говорит о чем-то с проходящими мимо людьми и начинает звонить по номеру 112. В этот момент, Кутузов еще три раза бьет потерпевшего ногой по голову. По правде говоря, он бьет жертву по голове, как профессиональный футболист по мячу. Женщина и мужчина в красной куртке бегут в сторону Кутузова, после чего последний вместе с Астфаьевым убегают. Женщина в белой куртке вызывает полицию и скорую помощь, а подошедший мужчина в красной куртке переворачивает жертву на бок, что с точки зрения оказания первой помощи очень правильно, поскольку в таком случае человек не захлебнется собственной кровью.

В течение следующих двух минут женщина говорит по телефону с Центром тревоги, чтобы вызвать помощь – кроме того, что она отреагировала на происходящее, они была первой, кто позвонил, куда следует. Еще через какое-то время, она снимает с себя куртку и кладет ее под голову потерпевшему. На место прибывает полицейский патруль – через семь минут после начала драки, и примерно через четыре-пять минут после вызова.

Все это произошло год назад, 9 января 2016 года. Доставленная в больницу жертва еще долго боролась за свою жизнь. Сначала был страх, что он может умереть от полученных травм, но обошлось и в течение последующих месяцев он смог оправиться после этого избиения. В то же время полиция нашла нападавших, которым предъявлено подозрение в покушении на убийство.

В конце прошлого года это дело было передано в суд, а в начале этого вынесено решение – мужчин признали виновными в покушении на убийство жестоким образом. Кутузов получил шесть, а Астафьев – четыре года лишения свободы. Решение еще не вступило в силу, а потому Пыхьяская окружная прокуратура собирается его в ближайшее время обжаловать.

Ответственность растворяется в массах

Учитывая, что наказания назначены, эту историю можно было бы считать законченной. Но в воздухе повисает еще множество вопросов. И главный из них: почему на происходящее не отреагировали десятки человек до того, как появилась женщина в белой куртке? Они видели жестокое избиение, но просто отвернули голову, прибавили шагу и переступили через лужу крови.

По словам психолога Кятлин Костабел, это эффект постороннего: «Чем больше число свидетелей преступления или несчастного случая, чем меньше вероятность того, что кто-то вмешается». Она говорит, что у человека даже может возникнуть желание действовать, но, несмотря на это, он не сделает ничего, поскольку, видя, что другие ничего не делают, он может решить, что дело не настолько серьезное.

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Райт Пикаро говорит, что, став свидетелем такой истории, нужно не впадать в панику, а позвонить по номеру 112.

Дальше оценка ситуации может осложниться: «Обычно давать совет вмешаться - не разумен. Если силы не в пользу свидетеля, то нужно держать дистанцию и наблюдать за происходящим. Может быть, стоит подать сигнал, что происходящее заметили».

По его словам, особый случай, если свидетель понимает, что его силы превосходят силы напавших: «Тогда нужно вмешаться для спасения жизни, но осторожно, чтобы самому не получить повреждений», - говорит Пикаро. Но позвонить в полицию нужно в любом случае: «Пусть будет десять звонков, чем ни одного».

А случившее у Балтийского вокзала он оценивает жестко: «Это показывает, что в нашем обществе насилие стало обычным делом. Просто переступают, идут дальше и смотрят в сторону».

Женщина, пришедшая на помощь: безразличие людей было страшным

Postimees удалось получить контакт женщины, которая в тот день первой отреагировала на происходящее. На условиях анонимности она согласилась описать картину того, что она видела тогда на Балтийском вокзале.

«Я помню, что для меня это был радостный день. Я должна была ехать к знакомым и хотела купить подарок, когда увидела лежащего на земле мужчину и двух копошившихся рядом с ним деятелей. Я уже прошла мимо них, когда поняла, что должна выяснить, нужна ли лежащему помощь. Сердце сказало, что я должна это сделать.

Когда спросила у тех двоих, нужна ли помощь, они тут же встали. Один из них еще ударил лежащего ногой и сказал что-то вроде: за это его нужно убить. Только тогда я увидела, что лежащий весь в крови и поняла, что они его избили. Я толкнула одного из них, чтобы они уходили. Я не помню, что я им кричала, но это подействовало, потому что они тут же ушли.

Я стала выяснять, в каком состоянии лежащий, но что меня поразило – это безразличие других людей. Никто не подошел к нам, чтобы узнать или предложить помощь. Я помню, как один мужчина прошел мимо и сказал: что ты его дергаешь, он же умер. Я огрызнулась, мол, а что было бы, если бы это был твой сын.

Вместе с одной женщиной мы перевернули его на бок, его лицо было полностью синим. Мы стало так плохо – у этого мужчины где-то есть родители, которые не знают, что их ребенок сейчас борется со смертью. У меня у самой двое детей и я верующая. Так я стала плакать и просить у бога помощи, чтобы этот мужчина выжил.

На улице было холодно, и я положила ему свою куртку под голову, чтобы согреть. Кричала людям, чтобы принесли ему что-то еще, поскольку он мог замерзнуть насмерть. Но никто не помог. Одна молодая пара смотрела на нас через окно кафе и начала наконец, звонить по телефону. Я не знаю, что у людей в головах, почему в такие моменты они ведут себя таким образом. Я молилась рядом с ним пока не приехала скорая помощь. До сих пор, когда я вспоминаю это, на глаза наворачиваются слезы. Это безразличие было страшным». 

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