Закончился первый этап преобразования лакомой территории в Каламая

По словам председателя правления собственника участка, AS Pro Kapital, Паоло Микелоцци, ожидалось, что на конкурс будут представлены как общая архитектурная концепция, так и детальные эскизы зданий и строений.

Фото: Pro Kapital

Детальная планировка территории предусматривает строительство постоянного пляжного променада и соединение общественной территории района с застройкой, что создало бы единое цельное решение для всего района городского пространства Таллинна.

«Авторы конкурсных работ и результаты конкурса станут известны к 20 февраля, когда авторитетное жюри архитектурного конкурса подробно ознакомится с представленными работами и выберет решение, которое лучше всего отвечает идее детальной планировки», - сказал Микелоцци.

Премиальный фонд архитектурного конкурса "Каларанд" составляет 60 000 евро. С победителем конкурса проведут переговоры для заключения договора на разработку проекта. В состав жюри конкурса вошли представители Эстонского союза архитекторов, таллиннского Департамента городского планирования и AS Pro Kapital Eesti.