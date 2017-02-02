Согласно документу, который называется "Генеральная лицензия номер 1", казначейство разрешает все сделки с ФСБ, которые были запрещены двумя указами бывшего президента США Барака Обамы от 1 апреля 2015 года и от 28 декабря 2016 года.

Документ разрешает сделки, которые необходимы и направлены на "запрос, получение, использование, оплату или применение лицензий, разрешений, сертификатов или извещений, выпущенных или зарегистрированных Федеральной службой безопасности, для импорта, распространения или использования продуктов информационных технологий в Российской Федерации".

При этом общая стоимость оплаты не должна превышать 5 тысяч долларов в год. Какие именно технологии имеются в виду, не уточняется.

В документе также отмечается, что для экспорта товаров или технологий, которые являются предметом особого экспортного регулирования, нужно будет получать разрешение министерства торговли.

При этом в документе уточняется, что он не дает разрешения на экспорт или реэксспорт товаров и технологий самой ФСБ или тому, кто выступает от имени организации. Также документ не разрешение экспорт товаров или услуг в аннексированный Россией Крым, который США считают территорией Украины.

Обама ввел санкции из-за обвинений в том, что Россия участвовала в кибератаках на американские политические структуры. Россия эти обвинения последовательно отвергала.