Видео: Щварценеггер предложил Трампу уступить ему президентское кресло

"Эй, Дональд, у меня есть отличная идея: почему бы нам не махнуться работами? - сказал он. - Ты возьмешь на себя ТВ, раз ты такой эксперт по рейтингам, а я займусь твоей работой. И тогда люди, наконец, снова смогут спать спокойно. Мм?"

Ранее Трамп раскритиковал Шварценеггера за низкие рейтинги шоу "Подмастерье знаменитости", которое ранее вел он сам. "Они наняли большую, большую кинозвезду, Арнольда Шварценеггера, чтобы занять мое место, и мы все знаем, что из этого вышло", - заявил президент США. "Рейтинги сквозь землю провалились... И я могу только молиться за Арнольда, если это конечно возможно, из-за его рейтингов".