Член правления автомойки Rehviroko Армин Покк заявил изданию Saarte Hääl, что ничего воспламеняющегося в ангаре не хранилось. При этом окно мойки оказалось разбито. Каким образом это произошло, он сказать не смог.

Покк заявил, что никого не обвиняет и не показывает пальцем, но не исключает поджога.

«Просто при взгляде на разбитое окно возникает мысль, что это мог быть поджог. Когда стекло разбито, очень просто бросить в ангар бутылку с зажигательной смесью. И убежать», - отметил он.

По его словам, в ангаре хранились покрышки клиентов, общая стоимость которых составляет 25 000 евро. Все они в результате пожара сгорели. Кроме этого пожар уничтожил два автобуса, автомобиль, два ATV и подъемник.