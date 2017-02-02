Эстония ужесточает меры против насилия: в уголовном порядке будет наказываться и навязчивое преследование

Таким образом Эстония приводит законы в соответствие со Стамбульской конвенцией, к которой присоединилась ещё в 2014 году, сообщает Rus.err.ee.

Также в уголовном порядке будет наказываться покупка секс-услуг у жертв торговли людьми и принуждение к браку, передает "Актуальная камера".

"Если уже после развода или расставания человек постоянно является на рабочее место бывшей жены или подруги, а ранее имело место грубое насилие, то женщинам просто страшно", - рассказала член правления Союза женских приютов Эха Рейтельманн.

Раньше преследующие оставались безнаказанными, теперь за такие действия будут наказывать тюремным заключением на 1 год.