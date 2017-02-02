Как эстонец из старых досок кровать смастерил

«Для изготовления кровати я использовал брус и доски, оставшиеся от сноса деревянного дом. Сам дом был построен в 1926 году, но осмотр показал, что для строительства были использованы куда более старые пиломатериалы. Им было явно около 200 лет. Так как сам процесс изготовления кровати меня очень интересовал и был для меня определенным вызовом, я решил, что конструкция кровати будет предельно простой и лаконичной, а соединительные детали будут дизайнерской фишкой.

Начать надо было с подготовки материала. Часть досок была усеяна маленькими гвоздиками, а с другой стороны торчала неотставшая штукатурка. Просто так напилить их на части не получалось. Вообще, использование старых материалов - дело достаточно трудоемкое и затратное, поэтому о выгоде или прибыли при работе со старыми досками говорить не приходится.



Но зачем тогда заниматься этой работой? Когда ты работаешь с досками, которым более двухсот лет, ты прикасаешься к времени, к вечности...», - размышляет мастер Ало, придумавший и изготовивший эту необычную кровать.

Вам больше нравится кровать перед обработкой морилкой? / Фото: частный архив

Или после обработки морилкой? / Фото: Erakogu

Больше информации о том, чем занимается Ало, можно найти на его страничке в Facebook.