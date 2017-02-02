Еврокомиссия: Эстония провалила борьбу со свиной чумой и поставила под угрозу другие страны

Согласно проведенному ЕК в ноябре аудиту, первые полученные результаты проверки вызывают обеспокоенность, заявил в своем письме эстонскому министру сельской жизни Тармо Тамму еврокомиссар по здравоохранению и пищевой безопасности Витенис Андрюкайтис.

"Аудит выявил серьезные недочеты, которые ставят под угрозу контроль над чумой и могут привести к распространению заболевания на те регионы, где его в настоящий момент нет",- пишет евроуполномоченный.

По его словам, Эстонии следует предпринять оперативные и решительные шаги, показав заинтересованным сторонам, что Эстония выполняет взятые на себя обязательства по защите своей территории и территории ЕС от чумы.

В ветеринарно-пищевом департаменте Эстонии (VTA ) сообщили BNS, что самые важные рекомендации по итогам аудита касаются обеспечения биобезопасности в охотничьем хозяйстве и установление в этой отрасли постоянного контроля. VTA сообщает, что обратит на выполнение этих требований повышенное внимание.