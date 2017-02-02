Будущее наступило: по Мустамяэ разгуливает робот (видео)

Электронные доставщики работают на фирму доставки еды Wolt, насчитывающую 250 000 живых сотрудников по всему миру. Теперь наряду с людьми работают и машины, которые уже сейчас развозят еду по домам, пишет Reporter.

Система проста: клиент через Wolt делает заказ по телефону в выбранном месте. Когда заказ получен, готовится еда, которую затем помещают в установленную на роботе камеру хранения. После этого робот отправляется к заказчику домой. Через мобильное приложение клиенту сообщают, когда робот прибыл в пункт назначения. Используя полученную через приложение ссылку, робот открывает камеру хранения, и клиент получает заказ.

Роботы способны добираться к заказчику сами, используя камеры и встроенную систему GPS, однако пока они все же передвигаются в компании сопроводителей. Робот весит 18 кг и может доставить посылку тяжестью до 10 кг. Его максимальная скорость - 16 км/ч, но в городе он передвигается максимально со скоростью 6 км/ч.

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