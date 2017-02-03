Смотрите, какие пять чудесных квартир построены на эстонских чердаках

Портал Kodu нашел на портале недвижимости KV.EE несколько очень симпатичных квартир, находящихся на чердаках.

1. Четырехкомнатная квартира в Таллинне на улице Луха

Фото: KV.EE

Двухэтажная квартира с высокими потолками, двусветной гостиной и многими другими интересными решениями.

2. Трехкомнатная квартира в Тарту на улице Херне

Фото: KV.EE

Очень уютная и светлая квартира находится в исторической части города - Супилинне. На нижнем этаже находятся кухня-столовая, а на чердачном - все остальные помещения.

3. Трехкомнатная квартира с башенкой в Пярну на улице Айя

Фото: KV.EE

В доме XIX века - характерный для того времени зубчатый "фонарь" на крыше, откуда открываются фантастические виды на море.

4. Трехкомнатная квартира в Курессааре на улице Гарнизони

Фото: KV.EE

Квартира находится в реновированном многоквартирном доме на самом верхнем этаже.

5. Трехкомнатная квартира в Вильянди на улице Якобсони

Фото: KV.EE

Уютная квартира с полной меблировкой ждет нового заботливого хозяина.