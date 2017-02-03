Смотрите, какие пять чудесных квартир построены на эстонских чердаках

Портал Kodu нашел на портале недвижимости KV.EE несколько очень симпатичных квартир, находящихся на чердаках.
1. Четырехкомнатная квартира в Таллинне на улице Луха
Фото: KV.EE
Двухэтажная квартира с высокими потолками, двусветной гостиной и многими другими интересными решениями.
2. Трехкомнатная квартира в Тарту на улице Херне
Фото: KV.EE
Очень уютная и светлая квартира находится в исторической части города - Супилинне. На нижнем этаже находятся кухня-столовая, а на чердачном - все остальные помещения.
3. Трехкомнатная квартира с башенкой в Пярну на улице Айя
Фото: KV.EE
В доме XIX века - характерный для того времени зубчатый "фонарь" на крыше, откуда открываются фантастические виды на море.
4. Трехкомнатная квартира в Курессааре на улице Гарнизони
Фото: KV.EE
Квартира находится в реновированном многоквартирном доме на самом верхнем этаже.
5. Трехкомнатная квартира в Вильянди на улице Якобсони
Фото: KV.EE
Уютная квартира с полной меблировкой ждет нового заботливого хозяина.