"Минобороны не участвовало и не позволит втянуть себя в дрязги вокруг строительства в Севастополе парка "Патриот", - сказал он журналистам, добавив, что попытки сделать парк яблоком раздора тщетны и недальновидны, сообщает Би-би-си.

На этой неделе стало известно, что оборонное ведомство решило не строить филиал парка "Патриот" на территории в районе горы Гасфорта в Севастополе, которая ранее была сдана в аренду байк-клубу "Ночные волки".

Как сообщал "Коммерсант", после этого глава "Ночных волков" Александр Залдостанов заявил, что заставит минобороны вернуться к реализации проекта.

"У меня хорошие связи в министерстве обороны. Я заставлю их не съехать. Они не смогут съехать", - цитировало байкера издание.