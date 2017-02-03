В Ида-Вирумаа хотят создать 140 рабочих мест

Массовые сокращения, которые начались еще зимой 2015 года, к началу следующего - 2016 - создали угрожающую обстановку на рынке труда в Ида-Вирумаа. Тогда же правительство учредило пакет мер, которые должны были решить эту проблему. Среди них и выплата половины заработной платы для работников тех фирм, где дополнительно создали двадцать и более рабочих мест, сообщает портал Rus.err.ee.

В Ида-Вирумаа в ближайшее время воспользоваться программой желают минимум три предприятия, которые обещают создание 140 рабочих мест, как в области металлообработки, так и в творческой индустрии.