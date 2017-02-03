Александр Поветкин исключен из рейтинга Всемирного боксерского совета

Как заявил президент WBC Маурисио Сулейман, решение по допинговому делу Поветкина будет в течение недели, пишет newsru.com.

"Поветкин исключен из рейтингов WBC. Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе. Но, повторюсь, в рейтингах WBC его не будет", - цитирует Сулеймана агентство "Р-Спорт".

Напомним, что Александр в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC, однако в день боя было объявлено, что допинг-проба россиянина дала положительный результат на запрещенное вещество остарин.

В итоге Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге провел нетитульный бой с французом Жоанном Дюопа.

Вскрытие контрольной пробы Александра подтвердило наличие допинга в его организме.

По словам промоутера Андрея Рябинского, альтернативные допинг-тесты, проведенные в лаборатории в швейцарской Лозанне, дали отрицательный результат. Чистыми оказались и пробы боксера от 15 ноября и 13 декабря.

Рябинскому вся эта история напоминает ситуацию с мельдонием - тогда промежуточные пробы боксера тоже давали разные результаты. В итоге титульный поединок с американцем Деонтеем Уайлдером был отменен, но позднее WADA и WBC оправдали россиянина.