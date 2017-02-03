Фото: победа на чемпионате Эстонии по керлингу досталась молодому поколению

Лучшей женской командой признана Team Turmann, а мужской - CC Tallinn. Обе команды в финальных играх обыграли победителей прошлого года.

По словам президента Союза керлинга Эстонии Райнера Вакра, финальные игры чемпионата были увлекательными. «В случае обеих команд мы говорим о молодом поколении игроков в керлинг. Радостно видеть, что у эстонского керлинга сильная преемственность поколений и молодежь уже не раз доказала свою ценность. В Эстонии керлинг еще молодая спортивная дисциплина, но у нас в него играют на серьезном уровне. Предлагаем молодым победителям чемпионата представлять Эстонию на чемпионате Европы 2017 года», - сказал Вакра.

Финальные игры состоялись в первые выходные дни февраля в ледовой арене "Тондираба". В финальных играх этого года встретились те же команды, что и в прошлом году, но на сей раз победителями вышли новые команды.

В женском зачете играли чемпионы прошлого года Team Mölder и победитель этого Team Turmann. Для выявления чемпиона в финальной серии играли до пяти побед, и со счетом 5:4 выиграла команда Team Turmann. По словам капитана команды Мари Турманн, финальная игра шла на равных. "Со своей стороны мы были должны приложить все усилия, чтобы выиграть. Команда соперника показала хорошую игру, выскажу признание и их капитану – Майле Мёлдер. Надеемся представить Эстонию в Швейцарии как минимум на том же уровне, как до сих пор это делала команда Team Mölder", - сказала капитан команды-победителя Мари Турманн.

В мужском зачете выиграла команда CC Tallinn у чемпиона прошлого года – команды Puhastusimport со счетом 5:2. Капитан команды-победителя Харри Лилль отметил, что для победы команда проделала большую работу. «Мы в действительности более всего тренировавшаяся команда. Наши затраченные усилия окупились победой в чемпионате. Ждем с нетерпением приглашения на чемпионат Европы, чтобы проявить себя и на международной арене», - сказал капитан команды-победителя Харри Лилль.

Важную роль в достижении чемпионского титула обеих команд сыграл тренер из Шотландии Брайн Грэйл, который последние два сезона направлял обе команды на играх чемпионата. Обе команды представляют клуб керлинга CC Tallinn.

Чемпионат Эстонии по керлингу прошел в последние выходные дни января и в первые выходные дни февраля в ледовой арене "Тондираба". Керлинг является одной из быстрорастущих спортивных дисциплин в международном масштабе. Это олимпийский вид спорта, который подходит для людей разных возрастов и с разным уровнем физической подготовки. В керлинг могут играть даже люди с ограниченными возможностями. В керлинг можно играть как с членами семьи, так и с коллегами по работе. Наиболее лучшие условия в Эстонии для игры в керлинг предлагает ледовая арена "Тондираба". Сезон керлинга в Эстонии длится до конца апреля.