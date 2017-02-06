Тяжелое ДТП в Таллинне: полиция ищет свидетелей

Машина Peugeot двигалась по Таммсааре-теэ по направлению в Мустамяэ, когда водитель потерял контроль над транспортным средством, в результате чего автомобиль врезался в фонарный столб. Был ли водитель пьян и какие были получены повреждения выясняется в больнице. Женщина использовала ремень безопасности.

Дорога на месте происшествия была сухой, а максимально допустимая скорость на том участке — 70 км/ч.

Всех, кто стал свидетелем этого ДТП полиция просит позвонить по инфотелефону 612 3000 или написать по электронной почте pohja.lmt@politsei.ee.