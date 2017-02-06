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Бывший командир батальона, оскандалившийся из-за езды в пьяном виде, пойдет под суд

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Прокуратура направила в суд дело бывшего командира батальона саперов Ээро Теппа, который совершил аварию в состоянии алкогольного опьянения и скрылся с места происшествия, пишет Õhtuleht.

Напомним, что Postimees писал в конце ноябре в минувший четверг, что в отношении Ээро Теппа было возбуждено уголовное дело в связи с аварией, которую он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел еще в конце октября, когда автомобиль, которым управлял пьяный командир, врезался сзади в другую машину. В результате столкновения никто не пострадал, но Тепп скрылся с места аварии. Его задержали некоторое время спустя.

Первого ноября командир батальона саперов Ээро Тепп подал в отставку. Но долго без работы мужчина не сидел, уже на следующей неделе после отставки его радушно приняли в Кайтселийте.

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