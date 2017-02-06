Михал об исключениях для русских школ: происходит то, чего больше всего боялись

Михал пишет в социальной сети, что перемены, которых больше всего опасались с приходом нового правительства, теперь осуществляются. Он указывает при этом на уступки в области гражданства, образования и языковой политики.

“Выясняется, что в ближайшее время ожидаются ходатайства трех таллиннских школ об исключении при обучении эстонскому языку. Майлис Репс даже говорит, что об исключениях уже договорились. Михаил Кылварт тоже убежден, что правительство это поддержит», - пишет он.

“А теперь две загадки. Во-первых, почему, о почему же, прежние правительства не удовлетворяли эти ходатайства? В качестве вариантов ответа можно использовать слова “застой”, “Партия реформ”, “Андрус Ансип”, “Юрген Лиги”, “рабочий человек” и много других хороших слов, - иронизирует Михал. - Вторая загадка – если цель состоит в лучшем уровне владения языком, почему нужно идти на уступки в изучении эстонского? В качестве ответа можно использовать слова “гибкость”, “новый уровень”, “прежнее правительство не решалось”. На этот раз я не буду спрашивать про национальную ласточку, из-под крыльев которой все яснее торчат опознавательные знаки другого государства, потому что по слухам дело закрыто”.

“В любом случае очень посредственный план. Скорее, здесь опять-таки подается политтехнологический сигнал русскоязычной публике. Но если подумать хорошо, большинство, несмотря на язык общения, понимает, что игры вокруг того, надо ли хорошо владеть государственым языком, в плане будущего не полезны никому”, - заключает он.