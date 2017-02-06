Вторник, 7. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Эфиопский бегун на несколько лет сядет в тюрьму за мельдоний

Sports.ee
Sports.ee
/
/
:

Эфиопский бегун на дальние дистанции Гирмая Бирахуна проведет в тюрьме не менее трех лет из-за употребления запрещенного вещества мельдония. Об этом The Independent сообщил президент местной федерации легкой атлетики Хайле Гебреселассие.

«В следующем месяце впервые в Эфиопии легкоатлет отправится в тюрьму за употребление запрещенных веществ, мне страшно и грустно за него. Три года минимум, это очень суровое наказание. Многие обвиняют меня, но закон принимало правительство», — рассказал Гебреселассие.

Запрещенный препарат был обнаружен в допинг-пробе 22-летнего атлета во внесоревновательный период, пишет "Спорт-Экспресс".

В ноябре прошлого года в Эфиопии был принят закон, который предусматривает от трех до пяти лет тюремного заключения для спортсменов за применение допинга.

Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016-го. В апреле того же года WADA сообщило, что содержание менее одного микрограмма этого вещества в допинг-пробе спортсмена, сданной до марта прошлого года, является допустимым показателем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбегунмельдонийэфиопия
По теме
Запуганный болельщиками украинский футболист Зозуля решил остаться в «Бетисе»

Запуганный болельщиками украинский футболист Зозуля решил остаться в «Бетисе»

Нападающий Роман Зозуля принял решение остаться в «Бетисе», сообщает «Динамомания» со ссылкой на телеканал «Футбол 1». IBF вслед за WBC удалила из своего рейтинга боксера Александра Поветкина

IBF вслед за WBC удалила из своего рейтинга боксера Александра Поветкина

Россиянин Александр Поветкин, обвиняемый в применении запрещенных препаратов, удален из рейтинга Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.

"Аугур" и "Нарва Юнайтед" напрямую вышли в полуфинал чемпионата Эстонии по футзалу

В высшей лиге чемпионата Эстонии по футзалу за тур до конца регулярного первенства определились все участники плей-офф.
ЕЩЁ
krasotka.ee
limon.ee
«паспортная мафия»
limon.ee
limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
кибербезопасность
мнение
Krasotka.ee
скандал в пярнуской больнице
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
13:23
В Голландии найден труп эстонки
13:22
Найм или аренда? Как не заблудиться в яблоневом саду
13:19
Студия Postimees: если Ильвес захочет вернуть деньги, ему пойдут навстречу (6)
13:09
Мужчина за волосы удержал жену от падения с 20-метровой высоты
13:08
Мужчины предпочитают заниматься сексом с женщинами своего возраста, выяснили ученые
13:04
Эфиопский бегун на несколько лет сядет в тюрьму за мельдоний
13:01
У SuperBus все плохо и в Финляндии
12:54
Samsung и Apple провалились на крупнейшем рынке смартфонов
12:49
Рената Литвинова унизила участника «Минуты славы» за «обтяжные штанишки»
12:48
Реклама с участием Сависаара: центристы хотят избежать выплаты налога на спецльготы
12:46
Видео: путешествующая по миру пара из Эстонии покорила Голливуд
12:43
Бразильянка потратила 100 тысяч долларов на пластику ради внешности куклы Барби
12:37
Первую попытку экзамена по вождению на категорию B заваливают 55%
12:33
Как избежать большой ошибки, обставляя только что купленную квартиру
12:33
Иван Ургант восхитил новым селфи
12:27
Запуганный болельщиками украинский футболист Зозуля решил остаться в «Бетисе»
12:24
Таллиннская Тынисмяэская реальная школа: пока решили так, но можем передумать
12:23
Фото: новая коллекция от H&M сделана из отходов
12:23
Смотрите галерею! В Латвии демонтируют последнюю советскую ракетно-ядерную базу (1)
12:13
Эстония выделит на решение гуманитарного кризиса в Украине 400 000 евро (1)
Все новости
LimonЦеликом
Обвиненная в эскорте Мелания Трамп потеряла покой

Обвиненная в эскорте Мелания Трамп потеряла покой

Пикантное фото беременной Натали и Андрея Малахова произвело фурор

Пикантное фото беременной Натали и Андрея Малахова произвело фурор

Фото: после развода Ирина Безрукова вышла в свет с молодым мужчиной

Фото: после развода Ирина Безрукова вышла в свет с молодым мужчиной

13:09
Мужчина за волосы удержал жену от падения с 20-метровой высоты
12:49
Рената Литвинова унизила участника «Минуты славы» за «обтяжные штанишки»
12:33
Иван Ургант восхитил новым селфи
12:10
Эта девушка была в шоке, когда узнала, как в интернете использовали ее фото (1)
KrasotkaЦеликом
Печаль каждой десятой: почему женщинам больно во время секса

Печаль каждой десятой: почему женщинам больно во время секса

Письмо читательницы: мне 45 и я не понимаю, как жить дальше

Письмо читательницы: мне 45 и я не понимаю, как жить дальше (2)

Девять интересных фактов о миссионерской позе

Девять интересных фактов о миссионерской позе

13:08
Мужчины предпочитают заниматься сексом с женщинами своего возраста, выяснили ученые
12:43
Бразильянка потратила 100 тысяч долларов на пластику ради внешности куклы Барби
12:23
Фото: новая коллекция от H&M сделана из отходов
12:04
Путешествия толкают людей к измене, показало исследование
SportsЦеликом
Эфиопский бегун на несколько лет сядет в тюрьму за мельдоний

Эфиопский бегун на несколько лет сядет в тюрьму за мельдоний

Запуганный болельщиками украинский футболист Зозуля решил остаться в «Бетисе»

Запуганный болельщиками украинский футболист Зозуля решил остаться в «Бетисе»

IBF вслед за WBC удалила из своего рейтинга боксера Александра Поветкина

IBF вслед за WBC удалила из своего рейтинга боксера Александра Поветкина

10:04
"Аугур" и "Нарва Юнайтед" напрямую вышли в полуфинал чемпионата Эстонии по футзалу
ВпрокЦеликом
Автомобиль куплен в лизинг: чего нельзя делать и какие могут быть санкции за нарушения

Автомобиль куплен в лизинг: чего нельзя делать и какие могут быть санкции за нарушения

Любителей шоколада ждет неприятный сюрприз

Любителей шоколада ждет неприятный сюрприз (1)

Что нужно знать о подаче декларации о доходах в этом году?

Что нужно знать о подаче декларации о доходах в этом году? (1)

6. фев
Мешок навоза, костыли и зубные протезы: чего только не оставляют жители Эстонии в транспорте! (1)
Погода
В Эстонии ударили морозы: нарвитяне встретили утро при -20 °C, а до потепления - как до Луны

В Эстонии ударили морозы: нарвитяне встретили утро при -20 °C, а до потепления - как до Луны

Галерея: от чего зависит узор на замерзшей капле воды

Галерея: от чего зависит узор на замерзшей капле воды

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
В Голландии найден труп эстонки

В Голландии найден труп эстонки

«Паэский бомбист» хочет добиться досрочного освобождения в окружном суде

«Паэский бомбист» хочет добиться досрочного освобождения в окружном суде

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Таллиннская Тынисмяэская реальная школа: пока решили так, но можем передумать

Таллиннская Тынисмяэская реальная школа: пока решили так, но можем передумать

Одна из школ Таллинна не стала подавать ходатайство о сохранении преподавания на русском языке

Одна из школ Таллинна не стала подавать ходатайство о сохранении преподавания на русском языке

Культура
Объявлена дата проведения Тотального диктанта

Объявлена дата проведения Тотального диктанта

Космос как любовь: добрая кинофантастика

Космос как любовь: добрая кинофантастика

Самые читаемые
Администрация Трампа выпустила озадачивающее заявление о месте украинского конфликта
Что нужно знать о подаче декларации о доходах в этом году?
Михал об исключениях для русских школ: происходит то, чего больше всего боялись(3)
Фото: стоит взглянуть, во что превратилась эта квартира в мустамяэском панельном доме
Автомобиль куплен в лизинг: чего нельзя делать и какие могут быть санкции за нарушения
Топ комментариев
Побывавшие на фронте одноклассники: чуда на Украине не произошло(35)
Ану Саагим: хорошо, что не дошло до подсчета купленных президентом трусов – мне стыдно за эстонскую журналистику(24)
"Ты что, п***р?" Россиянина осудили за сквернословие в адрес эстонского таможенника(23)
Какой военной техникой удивит парад Сил обороны в этом году? (19)
Центрист предлагает предать Ильвеса суду(14)
Bалюта
USD
0,934 EUR
GBP
1,163 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 06.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees