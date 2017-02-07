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Цахкна: правительство не готово сделать исключение для таллиннских русских школ

Rus.Postimees.ee
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Председатель IRL Маргус Цахкна опровергает утверждения министра образования Майлис Репс о том, что в правительстве существует договоренность о том, что для некоторых таллиннских школ будет сделано исключение относительно языка обучения.

Согласно Закону об основной школе и гимназии во всех школах на гимназической ступени языком обучения является эстонский. Это означает, что минимум 60% обучения должно вестись на государственном языке. В то же время закон позволяет делать исключения по решению правительства.

Так, Линнамяэский русский лицей и Кесклиннаская русская гимназия ранее подавали ходатайство об исключении трижды, однако правительство всякий раз отказывалось их удовлетворять. Причем правительство никогда не делало исключений ни для одной русской школы. Исключение было сделано лишь однажды – для Таллиннской немецкой гимназии по договоренности между двумя странами в связи с изучением немецкого языка.

Но на этот раз, по словам Майлис Репс, правительство собирается сделать исключение для школ, которые подадут ходатайство. При этом она отталкивается от коалиционного соглашения между Центристской партией, Социал-демократической партией и IRL.

Как сообщила завуч Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии Хелен Ванганен, ходатайство уже составлено. Она пояснила, что школа сама хочет выбирать, как и что делать.

“Если предписывается, что история искусств должна быть на эстонском, а специалистов можно найти не всегда, мы могли сами учесть это и посмотреть. Это все-таки не совсем правильное преподавание, когда сам учитель несовершенно говорит по-эстонски, поскольку изучение предмета по-эстонски трудно и для детей, и для учителей”, - признала завуч.

Ванганен добавила, что школа, конечно, надеется, что на этот раз правительство удовлетворит ходатайство. «Но как я понимаю, это проект еще не продуман до мелочей. Предстоит большая работа», - сказала она.

Другая школа не готова рисковать

Попечительский совет Тынисмяэской реальной школы, которая в свое время подавала ходатайство о сохранении преимущественно русскоязычного обучения на гимназической ступени, решила отказаться от этого плана и не подавать нового ходатайства.

При этом известно, что ранее мнения попечительского совета и директора школы Нины Сытник по этому вопросу разошлись, директор поддерживала сохранение системы 60 на 40.

Как объяснила Rus.Postimees председатель попечительского совета школы Юлия Генно, никакого давления директор на попечительский совет ТТРШ не оказывала:

«Мы сами так решили. Переход на систему „60 на 40“ проходит в школе достаточно безболезненно: гимназисты владеют эстонским, преподавание ведется на хорошем уровне, знания государственного языка и предметов не страдают. Одним словом, все уже как-то приспособились. Ранее мы ходатайствовали на основании законодательства, все было понятно и прозрачно. Теперь же это всего лишь проект коалиционных партий, и у нас просто не хватает данных для того, чтобы оценить степень рисков – например, обязанность для выпускников сдать эстонский на уровень С1. Поэтому пока решили не рисковать. Возможно, позже мы передумаем».

Цахкна: никаких дискуссий не будет

Председатель IRL, министр обороны Маргус Цахкна опровергает утверждение Репс о принципиальной договоренности в правительстве.

«Мы договорились в коалиционном договоре о том, что пропорция 40-60 в русскоязычных гимназиях сохранится и обсуждать ее мы не будем, – заявил Цахкна. – Однако следует и больше, нежели раньше, вкладываться в обучение эстонскому. Нужно также повысить требование к уровню владения языком выпускников гимназий, а для этого нужно больше средств и гибкости. В то же время важно, чтобы Дома эстонского языка начали работать в Нарве и Таллинне уже в этом году. Для этого мы предусмотрели в госбюджете два миллиона евро».

«Сегодня проблема в том, что большое число русскоязычных подростков, окончивших гимназии, не способны учиться в университетах – и их образование не получает должного продолжения. Требования к уровню эстонского языка и обучения ему следует повысить, чтобы у молодежи была возможность продолжить обучение в университетах Эстонии, а это требует дополнительных усилий», – отметил Цахкна.

Проект на стадии подготовки

Чтобы повысить уровень, Министерство образования готовит пилотный проект, который позволит школам более гибко организовывать процесс обучения. При этом важно, чтобы ученики в итоге добивались требуемых результатов.

Требования при этом растут, поскольку участвующие в пилотном проекте школы должны будут давать выпускникам на выходе уровень эстонского на С1 вместо нынешнего В2.

На данный момент никто точно не знает, что означает “более гибкое” обучение языку. Ранее министр Репс говорила, что то, в каком объеме и какие предметы будут преподаваться в русской школе на эстонском, проверять не будут.

Зато со школами есть договоренность, что каждые полгода они будут отчитываться о результатах. “Конечно, мы предполагаем, что эстонский язык, эстонская литература и т.п. будут преподаваться на эстонском”, - сказала министр осенью.

То есть важно не то, как ученики лучше выучат эстонский, а то, что они вообще его выучат. Это может означать, например, более интенсивное изучение эстонского языка, в то время как остальные предметы будут преподаваться на русском.

Однако увеличение нагрузки по эстонскому языку, по мнению специалистов, - неверный шаг. Они полагают, что изучение грамматики на уроках эстонского не дает реального владения языком. По состоянию на сегодняшний день на стол министерства не легло ни одного ходатайства. Концепция пилотного проекта будет составлена в марте. 

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По словам главы партии IRL Маргуса Цахкна, в области языковой политики Эстония не сделает ни одной уступки. Напротив, власти приложат существенно больше усилий для того, чтобы выросли и число людей, умеющих говорить по-эстонски, и уровень владения языком, сообщает партия IRL. Таллиннская Тынисмяэская реальная школа: пока решили так, но можем передумать

Таллиннская Тынисмяэская реальная школа: пока решили так, но можем передумать

Попечительский совет Таллиннской Тынисмяэской реальной школы, в свое время ходатайствовавший о предоставлении учебному заведению права сохранения русского в качестве основного языка преподавания, решил пока что отказаться от своих намерений и новое ходатайство не подавать. Известно, что ранее точки зрения  попечительского совета и директора школы Нины Сытник разнились: директор была за сохранение системы «60 на 40». Так что же произошло? Одна из школ Таллинна не стала подавать ходатайство о сохранении преподавания на русском языке

Одна из школ Таллинна не стала подавать ходатайство о сохранении преподавания на русском языке

Расположенная в Таллинне Тынисмяэская реальная школа решила не следовать примеру Линнамяэского русского лицея и Кесклиннаской русской гимназии, отказавшись сделать еще одну попытку сохранить русский язык в качестве основного языка преподавания. 
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