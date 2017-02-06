С улиц Лондона исчезнут знаменитые красные телефонные будки

Новые будки имеют не только более современную форму, но и сменили свой цвет с красного на черный, отмечает birdinflight.com. Кроме того, они будут оснащены точками доступа Wi-Fi и сенсорными дисплеями, с помощью которых жители города и туристы смогут воспользоваться различными информационными сервисами.

По словам представителей New World Payphones, новые телефонные будки позволят городу зарабатывать на размещении рекламы, а сам проект окажет важную поддержку британским компаниям, которые займутся производством будок.