Вторник, 7. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Соцдемы поддержали переезд Академии МВД в Нарву

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Правление Социал-демократической партии подтвердило, что по-прежнему поддерживает переезд таллиннского корпуса Академии МВД в Нарву, полицейский же колледж останется в Пайкузе, а колледж спасателей - в Вяйке-Маарья.

По словам лидера соцдемов Евгения Осиновского, правление партии было единодушно в отношении переезда академии: то, что государство должно увеличить свое присутствие в Ида-Вирумаа и повысить чувство безопасности жителей региона, являлось программным пунктом социал-демократов, поэтому перевод таллиннского корпуса академии был бы целесообразным. О переезде Академии МВД партнеры договорились и во время коалиционных переговоров.

«Министр внутренних дел представил подробный анализ трех возможных вариантов. У соцдемов нашло поддержку то решение, в результате которого учебный процесс, проходящий сейчас в Таллинне, будет переведен в Нарву», - подтвердил Евгений Осиновский. - Меня радует, что новое правительство решило направить дополнительные инвестиции в Ида-Вирумаа, и переезд Академии МВД стал бы первой ласточкой. Я понимаю, что каждому учреждению хотелось бы остаться там, где оно находилось в течение десятков лет. Однако активная региональная политика подразумевает, что многим из нас предстоит выйти из зоны комфорта».

Министр внутренних дел Андрес Анвельт, который представил правлению партии варианты переезда академии, подчеркнул, что перевод учебного заведения в Нарву может состояться только при выполнении трех важных условий. Во-первых, правительство должно сделать дополнительные инвестиции размером в несколько десятков миллионов евро, во-вторых, найти источники покрытия постоянных расходов на академию, которые возрастут в связи с переездом (в том числе и на прибавку к зарплате преподавателей, которым будут работать в Ида-Вирумаа), а также крайне важно, чтобы качество высшего прикладного и магистерского образования ни на йоту не упало.

«Мы ни в коем случае не должны забывать, что речь идет о единственной в Эстонии высшей школе внутренней безопасности, от которой во многом зависит, насколько хорошими будут наши полицейские, пограничники, спасатели и таможенники», - добавил Анвельт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАандрес анвельтевгений осиновскийида-вирумаамвднарвановое правительствопограничникиполицейскиесдпэтаможенники
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
«паспортная мафия»
limon.ee
limon.ee
Limon.ee
Limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
16:23
Сексуальные пристрастия исторических личностей. Даже сейчас это кажется странным!
16:22
Если он делает эти три вещи, он собирается изменить вам
16:18
График: смотрите, какая минимальная зарплата установлена в различных странах мира
16:12
Спешите! Мы начинаем розыгрыш билетов на спектакль с Кларой Новиковой
16:11
Десять моментов о родах, которые акушерки хотят, чтобы вы знали
16:06
Видео: стюардесса спасла девочку-подростка от работорговца
16:05
Не тянешь на целый, купи половинку: пять дешевых частей дома ждут новых хозяев
16:00
Неутешительный прогноз для Эстонии: влияние роста акцизов еще впереди
15:57
Соцдемы поддержали переезд Академии МВД в Нарву
15:51
Десять сумасшедших фактов о сексе, которых вы точно не знали!
15:50
С улиц Лондона исчезнут знаменитые красные телефонные будки
15:47
Если хотите сохранить отношения, перестаньте делать эти шесть вещей
15:40
Аршавин и Канчельскис вошли в сотню лучших легионеров чемпионата Англии
15:34
Совершивший жестокое убийство в Маарду проведет в тюрьме 17 лет
15:30
Внимание, супер-розыгрыш ко Дню Святого Валентина! Проведите самый романтический праздник года в Kalev SPA!
15:28
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
15:24
Женщина попала в больницу после выпитого в McDonald's кофе
15:21
Фотошок! Зачем Волочкова в мини-бикини ползает по снегу?
15:16
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
15:09
Галерея: опубликованы обнаженные лесби-снимки жены президента США Мелании Трамп
Все новости
LimonЦеликом
Смотрите сами: ведущий погоды удивил зрителей ETV дерзкой прической

Смотрите сами: ведущий погоды удивил зрителей ETV дерзкой прической

Фотошок! Зачем Волочкова в мини-бикини ползает по снегу?

Фотошок! Зачем Волочкова в мини-бикини ползает по снегу?

Мужчина за волосы удержал жену от падения с 20-метровой высоты

Мужчина за волосы удержал жену от падения с 20-метровой высоты

16:23
Сексуальные пристрастия исторических личностей. Даже сейчас это кажется странным!
16:12
Спешите! Мы начинаем розыгрыш билетов на спектакль с Кларой Новиковой
15:51
Десять сумасшедших фактов о сексе, которых вы точно не знали!
15:30
Внимание, супер-розыгрыш ко Дню Святого Валентина! Проведите самый романтический праздник года в Kalev SPA!
KrasotkaЦеликом
Десять предметов женского гардероба, которые действительно раздражают мужчин

Десять предметов женского гардероба, которые действительно раздражают мужчин

Белье ни при чем: пять вещей, которые убивают эротику

Белье ни при чем: пять вещей, которые убивают эротику

Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон

Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон

16:22
Если он делает эти три вещи, он собирается изменить вам
16:11
Десять моментов о родах, которые акушерки хотят, чтобы вы знали
15:47
Если хотите сохранить отношения, перестаньте делать эти шесть вещей
15:16
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
SportsЦеликом
Аршавин и Канчельскис вошли в сотню лучших легионеров чемпионата Англии

Аршавин и Канчельскис вошли в сотню лучших легионеров чемпионата Англии

ВФЛА: другого выхода, кроме выступления под нейтральным флагом, у россиян нет

ВФЛА: другого выхода, кроме выступления под нейтральным флагом, у россиян нет

На этой неделе Келли Сильдару предстанет перед местной публикой

На этой неделе Келли Сильдару предстанет перед местной публикой

13:04
Эфиопский бегун на несколько лет сядет в тюрьму за мельдоний
ВпрокЦеликом
Возмущенный читатель: почему инспекторы МуПо выключают валидаторы при проверке билетов? Им что, надо выполнлять план по штрафам?

Возмущенный читатель: почему инспекторы МуПо выключают валидаторы при проверке билетов? Им что, надо выполнлять план по штрафам?

Автомобиль куплен в лизинг: чего нельзя делать и какие могут быть санкции за нарушения

Автомобиль куплен в лизинг: чего нельзя делать и какие могут быть санкции за нарушения

Любителей шоколада ждет неприятный сюрприз

Любителей шоколада ждет неприятный сюрприз (1)

6. фев
Что нужно знать о подаче декларации о доходах в этом году? (1)
Погода
Мороз и солнце: по-настоящему зимняя погода ожидает жителей Эстонии в среду

Мороз и солнце: по-настоящему зимняя погода ожидает жителей Эстонии в среду

В Эстонии ударили морозы: нарвитяне встретили утро при -20 °C, а до потепления - как до Луны

В Эстонии ударили морозы: нарвитяне встретили утро при -20 °C, а до потепления - как до Луны

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Совершивший жестокое убийство в Маарду проведет в тюрьме 17 лет

Совершивший жестокое убийство в Маарду проведет в тюрьме 17 лет

Полиция ищет свидетелей наезда на женщину в Хааберсти: водитель скрылся

Полиция ищет свидетелей наезда на женщину в Хааберсти: водитель скрылся

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Проигравшие Таллинну в суде бары не собираются сдаваться

Проигравшие Таллинну в суде бары не собираются сдаваться

Таллиннская Тынисмяэская реальная школа: пока решили так, но можем передумать

Таллиннская Тынисмяэская реальная школа: пока решили так, но можем передумать

Культура
Объявлена дата проведения Тотального диктанта

Объявлена дата проведения Тотального диктанта

Космос как любовь: добрая кинофантастика

Космос как любовь: добрая кинофантастика

Самые читаемые
Администрация Трампа выпустила озадачивающее заявление о месте украинского конфликта
Стала известна баснословная цена покупаемых Эстонией самоходных установок (2)
Студия Postimees: если Ильвес захочет вернуть деньги, ему пойдут навстречу(8)
Галерея: опубликованы обнаженные лесби-снимки жены президента США Мелании Трамп
Что нужно знать о подаче декларации о доходах в этом году?(1)
Топ комментариев
Побывавшие на фронте одноклассники: чуда на Украине не произошло(35)
Ану Саагим: хорошо, что не дошло до подсчета купленных президентом трусов – мне стыдно за эстонскую журналистику(24)
"Ты что, п***р?" Россиянина осудили за сквернословие в адрес эстонского таможенника(23)
Какой военной техникой удивит парад Сил обороны в этом году? (19)
Центрист предлагает предать Ильвеса суду(14)
Bалюта
USD
0,934 EUR
GBP
1,163 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 06.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees