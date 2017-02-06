Соцдемы поддержали переезд Академии МВД в Нарву

По словам лидера соцдемов Евгения Осиновского, правление партии было единодушно в отношении переезда академии: то, что государство должно увеличить свое присутствие в Ида-Вирумаа и повысить чувство безопасности жителей региона, являлось программным пунктом социал-демократов, поэтому перевод таллиннского корпуса академии был бы целесообразным. О переезде Академии МВД партнеры договорились и во время коалиционных переговоров.

«Министр внутренних дел представил подробный анализ трех возможных вариантов. У соцдемов нашло поддержку то решение, в результате которого учебный процесс, проходящий сейчас в Таллинне, будет переведен в Нарву», - подтвердил Евгений Осиновский. - Меня радует, что новое правительство решило направить дополнительные инвестиции в Ида-Вирумаа, и переезд Академии МВД стал бы первой ласточкой. Я понимаю, что каждому учреждению хотелось бы остаться там, где оно находилось в течение десятков лет. Однако активная региональная политика подразумевает, что многим из нас предстоит выйти из зоны комфорта».

Министр внутренних дел Андрес Анвельт, который представил правлению партии варианты переезда академии, подчеркнул, что перевод учебного заведения в Нарву может состояться только при выполнении трех важных условий. Во-первых, правительство должно сделать дополнительные инвестиции размером в несколько десятков миллионов евро, во-вторых, найти источники покрытия постоянных расходов на академию, которые возрастут в связи с переездом (в том числе и на прибавку к зарплате преподавателей, которым будут работать в Ида-Вирумаа), а также крайне важно, чтобы качество высшего прикладного и магистерского образования ни на йоту не упало.

«Мы ни в коем случае не должны забывать, что речь идет о единственной в Эстонии высшей школе внутренней безопасности, от которой во многом зависит, насколько хорошими будут наши полицейские, пограничники, спасатели и таможенники», - добавил Анвельт.