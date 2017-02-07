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Прокуратура не видит необходимости в аресте связанного со стрельбой в «Метрополь» мужчины

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Прокуратура не видит смысла в аресте связанного со стрельбой в отеле «Метрополь» мужчины, хотя в отношении мужчины действует запрет покидать местожительства, сообщает Postimees.

Вчера полиция сообщила о задержании и аресте на 48 часов темноволосого мужчины (на фото слева), который был объявлен в розыск в связи со стрельбой в отеле «Метрополь». Поиски второго мужчины - предполагаемого стрелка - активно ведутся.

Старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Саскиа Каск сказала, что с пойманным мужчиной проводятся следственные мероприятия.

«Данная личность не стрелок и его роль в конфликте минимальна, поэтому прокурор не считает нужным его арестовывать, но в отношении задержанного действует запрет покидать местожительства», - сказала прокурор. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгостиницастрельба
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Полиция сообщила о задержании и аресте на 48 часов темноволосого мужчины (на фото слева), который был объявлен в розыск в связи со стрельбой в отеле «Метрополь». Продолжается расследование, в том числе ведутся допросы. Поиски предполагаемого стрелка активно ведутся.    Полиция установила личность стрелявшего в гостинице преступника

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