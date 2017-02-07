Прокуратура не видит необходимости в аресте связанного со стрельбой в «Метрополь» мужчины

Вчера полиция сообщила о задержании и аресте на 48 часов темноволосого мужчины (на фото слева), который был объявлен в розыск в связи со стрельбой в отеле «Метрополь». Поиски второго мужчины - предполагаемого стрелка - активно ведутся.

Старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Саскиа Каск сказала, что с пойманным мужчиной проводятся следственные мероприятия.

«Данная личность не стрелок и его роль в конфликте минимальна, поэтому прокурор не считает нужным его арестовывать, но в отношении задержанного действует запрет покидать местожительства», - сказала прокурор.