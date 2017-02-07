Ссора со швейцарскими партнерами влетела эстонцам в копеечку

Судебная тяжба между швейцарским предприятием Axpo Kompogas Engineering AG и VMT Ehitus началась еще в 2012 году, пишет Sakala.

До суда предприятия плодотворно сотрудничали несколько лет и построили в Германии, Нидерландах и Швейцарии несколько десятков биогенераторов. Задача вильяндисцев заключалась в строительстве больших резервуаров для этих генераторов.

Из материалов дела следует, что в 2012 году швейцарцам не понравилось выполненная эстонцами работа. Позиция Axpo Kompogas Engineering была проста: некачественную работу эстонскому предприятию нужно оплатить из своего кармана.

VMT Ehitus свою вину так и не признало, но в определенный момент руководство предприятия посчитало, что проще всего пойти на мировую.