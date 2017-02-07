Владелец мясокомбината в Раквере планирует сократить 150 работников

Финский концерн мясной промышленности HKScan сообщил сегодня, что экономические показатели предприятия за 2016 год неудовлетворительны, поскольку прибыль упала с 14,1 миллиона евро в 2015 году до 4,4 миллионов евро в прошлом году, сообщает Postimees со ссылкой на Yle.

Компания сообщает, что стремится повысить производительность, конкурентоспособность и рентабельность производства. В связи с этим будут проводиться масштабные реорганизации, в том числе сокращение 150 сотрудников.

Сокращение может коснуться как работников из Финляндии, так и других стран, в том числе и Эстонии (мясокомбинат в Раквере).

HKScan имеет заводы в Финляндии, Швеции, Дании и странах Балтии.