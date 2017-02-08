План Ильвеса не воплотится в жизнь: поместье «Либерти» не будут реновировать под президентскую резиденцию

Директор канцелярии президента Тийт Рийсало в поисьме к миниру финансов Свену Сестеру сообщает, что не считает разумным обустройство новой резиденции президента, и отмечает, что тем самым не потребуются и денежные средства в размере примерно 4 млн евро, первоначально выделенные на эти цели.

Рийсало считает целесообразным компенсировать для госимущества Riigi Kinnisvara AS (RKAS) расходы, которые были предусмотренным заключенным на период президентства Тоомаса Хендрика Ильвеса договором по реновационным работам в комплексе Liberty

В начале 2014 года канцелярия президента начала переговоры с RKAS на модернизацию зданий комплекса Liberty, где предполагалось организовать представительские и жилые помещения президента, где также можно было бы размещать зарубежных гостей. На участке площадью 68 806 кв.метров расположены семь зданий и фундамент мызы Vana-Liberty. В начале 2014 года здания были переданы компании госнедвижимости RKAS, ранее они были в пользовании Музея на открытом воздухе.

Начало реновирования комплекса затянулось из-за того, что тендеры - сначала на проектирование, а затем на строительство — проваливались.

Принадлежавшая семье банкира Эгона Коха летняя усадьба Liberty является сохранившейся лучше других мыз в окрестностях Таллинна, весь комплекс также представляет собой пример социально-экономического уклада усадьбы 18-20 столетий.

История семьи Кохов начинается в этом поместье с 1822 года, когда Густав Александр Кох, работавший в течение своей жизни таллиннским нотариусом, секретарем, ратманом и городским адвокатом, женился на Каролине Элизабете фон Стальборн. Нынешнее главное здание усадьбы построено в 1905 году.