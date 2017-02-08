Бывший вратарь сборной СССР Виктор Чанов скончался в возрасте 57 лет

Чанов родился в 1959 году в Донецке. На профессиональном уровне начал играть в 19-летнем возрасте. Три года – с 1978-го по 1981-й – он провёл в донецком «Шахтере», а затем перешел в «Динамо». В киевской команде Чанов выступал девять лет – до 1990 года. За сборную СССР в период с 1982-го по 1990 год Виктор Чанов сыграл 21 матч, в которых пропустил восемь голов.

Чанов — трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР. С «Динамо» в 1986 году он стал победителем Кубка обладателей кубков. С 1995 года Виктор начал тренерскую карьеру, в частности, работал тренером в «ЦСКА-Борисфен» и киевском «Динамо».