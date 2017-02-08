Фото: дом недалеко от Таллинна ищет семью с детьми для постоянного проживания

Дом общей площадью 175 м2 построен в 2009 году. На двух этажах - пять комнат, три из них - спальни.

В интерьере использованы светлые тона: белый, светло-коричневый, серый и так далее.

Фото: KV.EE

При оформлении многих комнат использованы морские мотивы: полосатые обои, синий цвет, якоря и фонари...

Фото: KV.EE

В доме много интересных декоративных элементов.

Фото: KV.EE

Так как кухня в доме большая - 13 квадратных метров, в ней легко умещается большой обеденный стол.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

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