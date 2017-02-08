Видео: в Североморске помпезно встретили «Адмирала Кузнецова» и «Петра Великого»

Помпезное торжество, проходившее на борту "Адмирала Кузнецова", транслировал в прямом эфире телеканал "Россия 24", сообщает портал Newsru.com.

Главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев на катере прибыл на борт единственного отечественного авианосца вместе с командующим Северным флотом вице-адмиралом Николаем Евменовым и принял доклад его заместителя вице-адмирала Виктора Соколова о готовности экипажа к церемонии.

Моряки и летчики, принимавший участие в военной операции в Сирии, выстроились в торжественном строю в ангаре крейсера. Там же для участников и гостей торжества представили для показа вертолеты Ка-52К, Ка-27 и Ка-29, а также образцы ракет и авиабомб, которые использовались при выполнении задач авианосной группировки РФ в Сирии.