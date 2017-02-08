Гребец Андрей Ямся о государственной награде: не сразу понял, с чем меня поздравил друг

Так, Андрей Ямся, Аллар Рая и Каспар Таймсоо получат ордена Белой звезды III степени. Тыну Эндрексон получит орден Эстонского Красного креста II степени.

Когда репортер связался со Аллром Рая, тот отметил, что сообщение о награде стало для него полной неожиданностью.

"Живешь обычной жизнью: просыпаешься, меняешь ребенку подгузники, отправляешься на тренировку, думаешь, что надо сделать на работе. Есть как заботы, так и радости. Приятно, когда тебя замечают", - отметил он, подчеркнув, что всегда хорошо, когда твоя деятельность дает свои плоды.

Каспар Таймсоо также был приятно удивлен новости о получении награды. Вместе с Алларом Рая они отправятся в Италию на горнолыжный курорт, откуда вернутся в Эстонию 18 февраля.

Андрей Ямся тренировался в испанской Севилье, когда друг поздравил его.

"Я не сразу понял, с чем он меня поздравляет. День рождения у меня только через пять дней. Я решил, что он что-то напутал. Потом-то он объяснил, что поздравляет с получением государственной награды", - отметил он. По словам Ямся, он был чрезвычайно рад этой новости.

Для Тыну Эндрексона это будет уже вторая награда. Восемь лет назад, когда в Пекине было завоевано "серебро", он получил от президента Белую звезду II степени.