Четверг, 9. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English
Эстония с размахом отметит столетие страны Суоми

Из Финляндии с любовью

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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В этом году Финляндия отмечает столетнюю годовщину своей независимости – и отмечает не только в самой стране, но и во всем мире. В том числе в Эстонии, важном соседе Финляндии.

Институт Финляндии организует вместе с партнерами, включая Postimees, торжества юбилейного года. Тема юбилейной программы – «вместе».

День Финляндии пройдет в Эстонии 10 июня. На таллиннской площади Вабадузе состоится бесплатный юбилейный концерт, на котором выступят и вместе, и по отдельности девять финских и девять эстонских поп- и рок-музыкантов. Играть будет финский оркестр.

В тот же день в здании конюшни замка Маарьямяги Эстонского исторического музея откроется выставка «100 финских вещей». Она описывает путь развития финского общества до настоящего момента. Некоторые представленные на выставке вещи отмечены знаком «Made in Finland», некоторые – «Designed in Finland», однако все их все можно охарактеризовать словами «Life in Finland», «Жизнь в Финляндии».

10 и 11 июня пройдет Таллиннский фестиваль уличной еды, главной темой которого в этом году станет "Финляндия".

В этот же день Эстония и Финляндия отметят столетнюю годовщину Суоми футбольным матчем между сборными командами Эстонии и Финляндии. По обе стороны залива друг против друга сыграют эстонские и финские сборные команды.

Летом 2017 года состоится фотоконкурс, в рамках которого эстонцы постараются поймать в объектив мгновения и впечатления, ассоциирующиеся у них с Финляндией и финнами. Финны же сфотографируют то, что по их мнению характеризует Эстонию. Участвовать могут все желающие. Фотографировать можно всё: природу, людей, вещи и события. Фотографии будут опубликованы под соответствующими заголовками в социальных СМИ. Фотографии, сделанные эстонцами о Финляндии и финнах, помечаются хэштэгом #soomehetk, а фотографии финнов о своих соседях поможет найти поисковое слово #vironhetki.

Более подробная информация на русском языке есть на официальном сайте: www.soome100.ee/ru/

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвыставкаконцертфинляндия
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