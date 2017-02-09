Уму непостижимо: в Латвии у водителя было зафиксировано алкогольное опьянение в пять промилле

Около 22.00 на дороге Вецумниеки-Нерета-Субате внимание полицейских привлек странный стиль вождения водителя автомашины «Honda Civic» - он постоянно менял полосы движения, сообщает портал TVNET.

Водитель остановленной полицейскими машины не согласился на проверку на наличие алкоголя на месте и был доставлен для проведения экспертизы в медицинское учреждение в Риге.

У мужчины 1975 г.р. было зафиксировано алкогольное опьянение в 5,09 промилле. Стоит отметить, что такое количество алкоголя в крови смертельно опасно для человека.