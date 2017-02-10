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Алименты и алиментная помощь: законы и препятствия

Евгения Зеленская
Евгения Зеленская
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С нового года государство начало обеспечивать детей, не получающих законную алиментную помощь от родителей, суммой поддержки в размере 100 евро. Но, как выяснилось, существуют нюансы, из-за которых процесс ходатайства о данной поддержке может застопориться. Попробуем разобраться, как правильно оформить документы для того, чтобы все прошло гладко.

Во-первых, напомним, что ходатайствовать о получении алиментной помощи можно в двух случаях: если вы только что подали документы на взыскание алиментов со второго родителя (этот период называется периодом судебного производства) и если судебное решение давно вынесено и находится у судебного исполнителя (этот период называется периодом исполнительного производства).

Итак, если суд удовлетворил ваш иск о взыскании алиментов и ваши документы находятся у судебного исполнителя более четырех месяцев (при этом должник не выплачивает алименты), то в таком случае достаточно заполнить ходатайство, бланк которого найдете на сайте Социального департамента. Обязательно выберите бланк, касающийся исполнительного производства, и отправьте на указанный на сайте адрес, прикрепив исковой документ и подтверждение судебного исполнителя о том, что должник ничего не платит или платит недостаточно (сумму менее 100 евро).

Немного иным будет порядок ваших действий в случае, если вы только что подали судебный иск на взыскание алиментов. В этом случае потребуется больше времени.

Как объяснила советник отдела по вопросу детей и семьи Социального министерства Лийса-Лотта Рааг, алименты можно требовать через ускоренное производство по платежному поручению (maksekäsu kiirmenetlus) и через исковое производство (hagimenetlus).

Ускоренное производство доступно в вашем разделе «E-Toimik», куда необходимо зайти с помощью ИД-карты, и уже там, следуя инструкции, заполнить заявление в суд. После этого следует дождаться т.н. «makseettepanek» - предложения об оплате, сделанного судом ответчику. И уже представить данный документ вместе с ходатайством в Социальный департамент.

"Если требовать алименты через исковое производство, то предпосылкой к получению алиментной помощи является наличие постановления об обеспечении иска (hagi tagamise määrus). Этим родитель обязывается выплачивать алименты уже во время ведения производства. Обычно суд рассматривает заявление по обеспечению иска не позднее, чем на следующий рабочий день после подачи заявления", - объясняет Лийса-Лотта Рааг.

То есть если вы подаете простой иск в суд непосредственно в конторе или по электронной почте, то, дождавшись ответа о том, что суд взял иск в производство, не спешите обращаться в Социальный департамент. Вашим следующим шагом должно быть ходатайство в суд теперь уже по поводу обеспечения иска. Бланков для данного ходатайства у суда нет, оно пишется в свободной форме, разумеется, на эстонском языке.

Как объясняет юрист Елена Каржецкая, для того, чтобы составить данное заявление, можно обратиться за помощью к юристу. Если же вы составляете его сами, то следует иметь в виду, что оно должно содержать ряд определенных данных, в числе которых причина обращения в суд, сумма, которую следует взыскать с ответчика уже во время ведения производства (цена иска), контактные данные ответчика.

Легальные возможности уклонения от выплаты алиментов?

К сожалению, несмотря на то, что правительство с каждым разом предпринимает все более ужесточающие для злостных неплательщиков меры, некоторые пытаются их обойти. Например (и этот пример реален, редакции известен «герой», который поступает именно так), можно оформить некоммерческое объединение и осуществлять работу от имени этого НКО. Если работодатель заключает договор с НКО, то, по информации от судебного исполнителя, последний не имеет права наложить арест на средства данного некоммерческого объединения.

Юрист Елена Каржецкая объясняет, что с юридической точки зрения нет ничего противозаконного в том, что договор на оказание услуги заключается работодателем не с физическим, а с юридическим лицом.

"Другой вопрос - какой работник этого НКО выполняет работу, а какой получает за это деньги. В данном случае можно посоветовать обратиться в Налогово-таможенный департамент, который проверит правильность оформления действительно выполняющего заказанную услугу работника в компании и верность налогообложения выплат", - говорит юрист.

Еще одна законная возможность – подать иск на востребование алиментов с родителей должника. Но и здесь можно натолкнуться на то, что сначала придется доказывать суду… что родители должника действительно являются его родителями. Такое может случиться (и такой случай также редакции известен) в случае, если в регистре народонаселения отсутствуют отметки о родственных связях должника. Т.е. если по регистру невозможно проследить, что мама должника является его мамой, то подать на нее иск нельзя, не подтвердив этот факт юридически. Это подтверждает и юрист Елена Каржецкая:

"Действительно, подавая исковое заявление в суд, следует понимать, что всякое приведенное в заявлении утверждение следует доказывать. Доказательством могут быть как документы, так и свидетельские показания. В случае с бабушкой действует тот же принцип. Утверждая, что конкретное лицо является бабушкой, против которой вы подаете требование, следует доказать, что это именно так".

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