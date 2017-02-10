Реформа родительских дотаций и отпуска: больше никаких декретных в 37 000 евро

Министр социальной защиты Кайя Ива предложила кабинету министров объединить между собой различные виды отпусков — по беременности, родам, отцовский отпуск и отпуск по уходу за ребенком и выплачиваемые по ним пособия в один отпуск и в одно пособие.

За одного ребенка для родителей предусмотрено до 605 дней отпуска, которые они могут сами распределить на три года и, по желанию, во время отпуска смогут продолжать работать без снижения размера дотации. Правда, именно последняя возможность вызвала вчера в правительстве самое острое обсуждение, поэтому пока уверенности в том, что эта идея будет реализована, нет.

1. Исчезнет плата по уходу за ребенком

В результате реформы исчезнут действующие сейчас пособия по уходу за ребенком.

Уход за ребенком сейчас начинает оплачиваться после окончания выплат родительской зарплаты - независимо от того, работает родитель или нет. В 98 процентах случаев пособие по уходу за ребенком выплачивается матерям детей до трех лет. Плата по уходу за ребенком до трех лет составляет 38,35 евро (после родительской зарплаты - до тех пор, пока ребенку не исполнится три года), а за детей от трех до восьми лет - 19,18 евро.

Как поясняет руководитель отдела по работе с детьми и семьями Министерства социальной защиты Ханна Всевиов, впоследствии планируется интегрировать пособие по уходу за ребенком в систему родительской зарплаты, чтобы продлить выплату родительской зарплаты на месяц (так называемое индивидуальное право отца) и повысить плату по уходу за ребенком.

При вступлении изменений в силу плату по уходу за ребенком привяжут к минимальной зарплате с целью компенсировать часть не полученной заработной платы, добавила Всевиов. В то время, когда был принят действующий сейчас закон, минимальная зарплата была 1200 крон (76,70 евро), вследствие чего пособие по уходу за ребенком приравняли к этой сумме, однако из-за ограниченного бюджета ее сократили наполовину. Таким образом, пособие по уходу за ребенком до трех лет составило 38,35 евро и таким и осталось до сегодняшних дней.

"Сейчас плата по уходу за ребенком не играет роли пособия, которое могло бы заменить доход, и целесообразно было бы повысить другие дотации", - считает Всевиов. Она добавила, что в соответствии с новыми предложениями планируется плавно поднять родительскую зарплату в течение ближайших трех лет.

2. На компенсацию по родам установят верхнюю границу (в этом году она бы составила 2900 евро)

Компенсация по родам или декретные (sünnitushüvitis), согласно предложениям министра социальной защиты, будет заменена родительской зарплатой, поскольку на нее установлена как нижняя, так и верхняя граница, которые планируется распространить и на компенсации по родам.

Сейчас при выплате декретных такие границы отсутствуют, поэтому выплачиваемые суммы могут отличаться друг от друга в тысячи раз. Например, наименьшая компенсация по родам составила 20 евро, а наибольшая - почти 37 000 евро.

Средняя компенсация за один день в 2015 году была 29,3 евро. "В позапрошлом году 42 процента женщин получили декретных на сумму, меньше чем ставка минимальной зарплаты в том же году, поэтому предлагаемое нами решение позволило бы предоставить будущим мамам лучшую социальную защиту, женщины от новой системы только выиграли бы, поскольку у компенсаций появилась бы нижняя граница", - отметила Всевиов.

Женщин, которые в 2015 году получили компенсации, превышающие верхний порог родительской зарплаты, было, по словам Всевиов, 257, то есть значительно меньше, чем тех, кто бы выиграл от реформы. "Но нужно отметить, что действующий сейчас верхний порог родительской зарплаты очень высок - в 2017 году он составляет 2900 евро", - добавила она.

Если декретные, не имеющие верхнего и нижнего порога, заменят родительской зарплатой, в отношении которой действует верхняя граница, государство сэкономит примерно 550 000 евро.

3. Возможный обман, когда на отца оформляют родительский отпуск

Самое бурное обсуждение на вчерашнем заседании правительства вызвало предложение, согласно которому находящийся в родительском отпуске отец сможет продолжить ходить на работу, и это не скажется на размере его родительской зарплаты.

Различные заинтересованные группы, по словам Всевиов, позитивно оценили возможность для родителей продолжить работу без снижения дотации. Однако в таком случае придется обсудить с работодателями срок, когда родители заранее должны будут предупредить работодателя о планах взять отпуск, частично ходить на работу или о желании вернуться на работу. Сейчас предполагается, что работающий родитель мог бы предупреждать о своих планах работодателя по меньшей мере за 30 дней.

По словам Всевиов, больше всего вопросов вызвали возможности недобросовестно использовать такую систему. "Сейчас предложены варианты, как можно снизить подобные риски, однако их необходимо дополнительно проанализировать в ходе разработки дальнейшей регуляции", - заметила она.

Например, системой могут злоупотребить с учетом того, что мужчины в большинстве случаев получают более высокую зарплату. Тогда родительский отпуск будут оформлять на отцов, хотя в действительности с ребенком дома будет сидеть мать. "Тогда мать уволится и останется вообще без какой-либо социальной защиты", - констатирует пресс-секретарь Министерства социальной защиты Карин Вольвер, добавляя, что такой поведение заслуживает сожаления. Однако государству придется учесть, что подобные схемы могут начать использовать, и во избежании подобных ситуаций усовершенствовать регуляцию.