Пятница, 10. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Реформа родительских дотаций и отпуска: больше никаких декретных в 37 000 евро

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Вчера министр социальной защиты Кайя Ива предложила правительству пакет реформ родительских дотаций и отпуска. Postimees обратился в Министерство социальных дел с просьбой подробнее разъяснить суть предлагаемых поправок.

Министр социальной защиты Кайя Ива предложила кабинету министров объединить между собой различные виды отпусков — по беременности, родам, отцовский отпуск и отпуск по уходу за ребенком и выплачиваемые по ним пособия в один отпуск и в одно пособие.

За одного ребенка для родителей предусмотрено до 605 дней отпуска, которые они могут сами распределить на три года и, по желанию, во время отпуска смогут продолжать работать без снижения размера дотации. Правда, именно последняя возможность вызвала вчера в правительстве самое острое обсуждение, поэтому пока уверенности в том, что эта идея будет реализована, нет.

1. Исчезнет плата по уходу за ребенком

В результате реформы исчезнут действующие сейчас пособия по уходу за ребенком.

Уход за ребенком сейчас начинает оплачиваться после окончания выплат родительской зарплаты - независимо от того, работает родитель или нет. В 98 процентах случаев пособие по уходу за ребенком выплачивается матерям детей до трех лет. Плата по уходу за ребенком до трех лет составляет 38,35 евро (после родительской зарплаты - до тех пор, пока ребенку не исполнится три года), а за детей от трех до восьми лет - 19,18 евро.

Как поясняет руководитель отдела по работе с детьми и семьями Министерства социальной защиты Ханна Всевиов, впоследствии планируется интегрировать пособие по уходу за ребенком в систему родительской зарплаты, чтобы продлить выплату родительской зарплаты на месяц (так называемое индивидуальное право отца) и повысить плату по уходу за ребенком.

При вступлении изменений в силу плату по уходу за ребенком привяжут к минимальной зарплате с целью компенсировать часть не полученной заработной платы, добавила Всевиов. В то время, когда был принят действующий сейчас закон, минимальная зарплата была 1200 крон  (76,70 евро), вследствие чего пособие по уходу за ребенком приравняли к этой сумме, однако из-за ограниченного бюджета ее сократили наполовину. Таким образом, пособие по уходу за ребенком до трех лет составило 38,35 евро и таким и осталось до сегодняшних дней.

"Сейчас плата по уходу за ребенком не играет роли пособия, которое могло бы заменить доход, и целесообразно было бы повысить другие дотации", - считает Всевиов. Она добавила, что в соответствии с новыми предложениями планируется плавно поднять родительскую зарплату в течение ближайших трех лет.

2. На компенсацию по родам установят верхнюю границу (в этом году она бы составила 2900 евро)

Компенсация по родам или декретные (sünnitushüvitis), согласно предложениям министра социальной защиты, будет заменена родительской зарплатой, поскольку на нее установлена как нижняя, так и верхняя граница, которые планируется распространить и на компенсации по родам.

Сейчас при выплате декретных такие границы отсутствуют, поэтому выплачиваемые суммы могут отличаться друг от друга в тысячи раз. Например, наименьшая компенсация по родам составила 20 евро, а наибольшая - почти 37 000 евро.

Средняя компенсация за один день в 2015 году была 29,3 евро. "В позапрошлом году 42 процента женщин получили декретных на сумму, меньше чем ставка минимальной зарплаты в том же году, поэтому предлагаемое нами решение позволило бы предоставить будущим мамам лучшую социальную защиту, женщины от новой системы только выиграли бы, поскольку у компенсаций появилась бы нижняя граница", - отметила Всевиов.

Женщин, которые в 2015 году получили компенсации, превышающие верхний порог родительской зарплаты, было, по словам Всевиов, 257, то есть значительно меньше, чем тех, кто бы выиграл от реформы. "Но нужно отметить, что действующий сейчас верхний порог родительской зарплаты очень высок - в 2017 году он составляет 2900 евро", - добавила она.

Если декретные, не имеющие верхнего и нижнего порога, заменят родительской зарплатой, в отношении которой действует верхняя граница, государство сэкономит примерно 550 000 евро.

3. Возможный обман, когда на отца оформляют родительский отпуск

Самое бурное обсуждение на вчерашнем заседании правительства вызвало предложение, согласно которому находящийся в родительском отпуске отец сможет продолжить ходить на работу, и это не скажется на размере его родительской зарплаты.

Различные заинтересованные группы, по словам Всевиов, позитивно оценили возможность для родителей продолжить работу без снижения дотации. Однако в таком случае придется обсудить с работодателями срок, когда родители заранее должны будут предупредить работодателя о планах взять отпуск, частично ходить на работу или о желании вернуться на работу. Сейчас предполагается, что работающий родитель мог бы предупреждать о своих планах работодателя по меньшей мере за 30 дней.

По словам Всевиов, больше всего вопросов вызвали возможности недобросовестно использовать такую систему. "Сейчас предложены варианты, как можно снизить подобные риски, однако их необходимо дополнительно проанализировать в ходе разработки дальнейшей регуляции", - заметила она.

Например, системой могут злоупотребить с учетом того, что мужчины в большинстве случаев получают более высокую зарплату. Тогда родительский отпуск будут оформлять на отцов, хотя в действительности с ребенком дома будет сидеть мать. "Тогда мать уволится и останется вообще без какой-либо социальной защиты", - констатирует пресс-секретарь Министерства социальной защиты Карин Вольвер, добавляя, что такой поведение заслуживает сожаления. Однако государству придется учесть, что подобные схемы могут начать использовать, и во избежании подобных ситуаций усовершенствовать регуляцию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдотацииминистерствоотпускпособиерождение
По теме
Система родительского отпуска изменится

Система родительского отпуска изменится 2

Вчера на стол правительства попал пакет реформ родительских дотаций и отпуска, разработанный Министерством социальных дел, который, по мнению министр социальной защиты Кайи Ива, мог бы стать законом уже в будущем году. Вчера, правда, никакого решения принято не было, и правительство вернется к обсуждению предложений в марте.
limon.ee
мнение
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
Не так страшен Трамп?..
самое читаемое на limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
скандал на чм по биатлону
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
21:37
Реформа родительских дотаций и отпуска: больше никаких декретных в 37 000 евро
20:31
Последняя вечеринка от ночного клуба Hollywood состоится сегодня (1)
20:28
Путин выбрал неожиданное место для встречи с Трампом
20:11
Фото: дочь-школьница певицы Славы снялась в эротической фотосессии
20:01
Николай Караев. Трехмерные шахматы: Дональд Трамп против Компартии Китая (1)
19:56
Секс в ванной поможет скрасить вам вечер пятницы: пошаговая инструкция для успешных мужчин (1)
19:47
На изготовление новых ИД-карточек за 40 млн евро претендуют три фирмы
19:43
Свободную партию покинули бывший генсек и руководитель сотрудничества в Таллинне
19:40
Стоимость топлива в балтийских столицах: цены подскочили лишь в Таллинне (1)
19:33
Женщина убила супруга и уехала на отдых в Египет (2)
19:29
Полина Гагарина дала противной поклоннице невероятный ответ! Подписываюсь под каждым словом
19:09
Фотограф от бога: папарацци засняли всеми любимую Таню Михайлову в неловкий момент (ГАЛЕРЕЯ) (1)
19:02
Президент Литвы назвала военные учения "Запад-2017" подготовкой к войне (5)
18:56
14 кулинарных ошибок, которые мешают вашим блюдам быть идеальными
18:53
Шокирующее видео: в Индии родился ребенок с четырьмя ногами и двумя пенисами
18:46
Алименты и алиментная помощь: законы и препятствия
18:37
Если у него один из этих четырех типов пениса, ваш секс будет изумительным! (1)
18:26
Турция: Россия знала координаты погибших при авиаударе военных (4)
18:23
Мобильное приложение признали одним из самых надежных средств контрацепции
18:18
Узнайте, на сколько минимальная зарплата в Эстонии больше "минималки" в Латвии и Литве (2)
Все новости
LimonЦеликом
Фотограф от бога: папарацци засняли всеми любимую Таню Михайлову в неловкий момент (ГАЛЕРЕЯ)

Фотограф от бога: папарацци засняли всеми любимую Таню Михайлову в неловкий момент (ГАЛЕРЕЯ) (1)

Если у него один из этих четырех типов пениса, ваш секс будет изумительным!

Если у него один из этих четырех типов пениса, ваш секс будет изумительным! (1)

По поводу чего точно не стоит беспокоиться во время секса?

По поводу чего точно не стоит беспокоиться во время секса?

20:31
Последняя вечеринка от ночного клуба Hollywood состоится сегодня (1)
20:11
Фото: дочь-школьница певицы Славы снялась в эротической фотосессии
19:56
Секс в ванной поможет скрасить вам вечер пятницы: пошаговая инструкция для успешных мужчин (1)
19:29
Полина Гагарина дала противной поклоннице невероятный ответ! Подписываюсь под каждым словом
KrasotkaЦеликом
Ученые определили, какими данными должна обладать сексуально привлекательная женщина

Ученые определили, какими данными должна обладать сексуально привлекательная женщина

Пять самых опасных периодов в браке

Пять самых опасных периодов в браке

Дизайнер Виктория Сиджей: в жизни я хожу чуть ли не в растянутых трикошках

Дизайнер Виктория Сиджей: в жизни я хожу чуть ли не в растянутых трикошках

18:56
14 кулинарных ошибок, которые мешают вашим блюдам быть идеальными
18:23
Мобильное приложение признали одним из самых надежных средств контрацепции
18:00
Кулинарные тонкости в помощь любителям рыбы
17:38
Чем пахнет настоящий мужчина (2)
SportsЦеликом
Экс-хавбек «Зенита» Тимощук объявил о завершении карьеры

Экс-хавбек «Зенита» Тимощук объявил о завершении карьеры

Вот это поворот: норвежский клуб собирает пожертвования, чтобы подписать игрока сборной Эстонии

Вот это поворот: норвежский клуб собирает пожертвования, чтобы подписать игрока сборной Эстонии

Наказание попавшейся на допинге Терезе Йохауг оказалось мягче, чем ожидалось

Наказание попавшейся на допинге Терезе Йохауг оказалось мягче, чем ожидалось

16:09
Таллинн закупит для крупных спортивных центров дефибрилляторы
ВпрокЦеликом
Алименты и алиментная помощь: законы и препятствия

Алименты и алиментная помощь: законы и препятствия

Вопрос читателя: может ли работодатель отслеживать мое местоположение с помощью приложения в смартфоне?

Вопрос читателя: может ли работодатель отслеживать мое местоположение с помощью приложения в смартфоне?

Пенсионную систему будут менять: кому это будет выгодно, а кто может оказаться в проигрыше?

Пенсионную систему будут менять: кому это будет выгодно, а кто может оказаться в проигрыше?

9. фев
Департамент еще раз предупреждает: находящаяся в черном списке CrazyDeal не выполняет свои обязательства перед клиентами (1)
Погода
Лед Чудского озера покрылся опасными трещинами

Лед Чудского озера покрылся опасными трещинами

Синоптики: морозы вскоре уйдут

Синоптики: морозы вскоре уйдут

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
В Пярнуском заливе спасены восемь латвийских рыбаков

В Пярнуском заливе спасены восемь латвийских рыбаков

Галерея: в Тарту пьяный водитель влетел в чужой сад, в его крови обнаружили почти четыре промилле алкоголя

Галерея: в Тарту пьяный водитель влетел в чужой сад, в его крови обнаружили почти четыре промилле алкоголя (5)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Правительство поддержало проект реконструкции Горхолла

Правительство поддержало проект реконструкции Горхолла

Водитель негодует: как такое возможно? Полдороги привели в порядок, другую половину – нет

Водитель негодует: как такое возможно? Полдороги привели в порядок, другую половину – нет

Культура
Любителей эстонской поэзии ждут на республиканский конкурс

Любителей эстонской поэзии ждут на республиканский конкурс

Спектакль Романа Виктюка

Спектакль Романа Виктюка "Федра" (РОЗЫГРЫШ ВНУТРИ)

Самые читаемые
Две подружки пришли в тренажерный зал Kalev SPA. Посетители запомнят этот день надолго! (ВИДЕО)
Женщина убила супруга и уехала на отдых в Египет(2)
Если у него один из этих четырех типов пениса, ваш секс будет изумительным!(1)
Президент Литвы назвала военные учения "Запад-2017" подготовкой к войне(5)
Фотограф от бога: папарацци засняли всеми любимую Таню Михайлову в неловкий момент (ГАЛЕРЕЯ) (1)
Топ комментариев
В Донецке убит командир батальона «Сомали» Гиви (61)
Белый дом: никакой отмены санкций до возврата Крыма Украине(38)
Стала известна баснословная цена покупаемых Эстонией самоходных установок (34)
Студия Postimees: если Ильвес захочет вернуть деньги, ему пойдут навстречу(22)
Какой военной техникой удивит парад Сил обороны в этом году? (19)
Bалюта
USD
0,941 EUR
GBP
1,172 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 10.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees