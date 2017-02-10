Спецслужбы подтвердили часть компромата на Трампа

По данным телеканала, полученная спецслужбами новая информация не относится напрямую к непристойным обвинениям в досье, а касается разговоров между должностными лицами в России и другими россиянами. В то же время источники не смогли рассказать в деталях, о каких именно разговорах идет речь, поскольку данная информация является засекреченной, передает Newsru.com.

При этом собеседники CNN подтвердили, что диалоги, упомянутые в компромате, действительно могли происходить: имена их участников и даты полностью совпадают с реальными событиями. Данное обстоятельство дало американским спецслужбам "большую уверенность" в надежности информации из скандального досье.

Попытка взять свежий комментарий от представителя Белого дома Шона Спайсера закончилась неудачей. "Нам по-прежнему отвратительны лживые новости CNN", - заявил он.

За день до первой большой пресс-конференции избранного президента США, 10 января, американские СМИ сообщили о документе, в котором содержится информация о наличии у российских спецслужб компромата на Трампа. Портал BuzzFeed опубликовал полную ксерокопию этого 35-страничного досье, отмечая, что оно составлено "человеком, который называет себя бывшим сотрудником британских спецслужб". А телеканал CNN сообщил, что о существовании этого доклада американская разведка доложила уходящему президенту Бараку Обаме и его преемнику во время брифинга 6 января, посвященного другому вопросу - кибератакам со стороны России.

В досье, помимо прочего, есть сведения о компромате сексуального характера на президента США. Согласно отчету, российская разведка располагает видеозаписью того, как миллиардер развлекался с проститутками в московской пятизвездочной гостинице "Ритц-Карлтон" класса люкс в том номере, где ранее останавливался Барак Обама с супругой.

Ранее глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер сообщил, что обсудил с Трампом попавшее в прессу досье. По его словам, в ходе разговора он поведал избранному президенту, что спецслужбы США не подтверждают достоверность этих документов и не делают выводов на их основании. Трамп, впрочем, в своем последующем заявлении преподнес это как опровержение скандальных подробностей.