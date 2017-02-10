Суббота, 11. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Спецслужбы подтвердили часть компромата на Трампа

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Американские спецслужбы смогли подтвердить некоторые сведения, изложенные в 35-страничном компромате на президента США Дональда Трампа, ранее опубликованном порталом BuzzFeed. Об этом стало известно телеканалу CNN сразу от нескольких источников из разведывательных кругов.

По данным телеканала, полученная спецслужбами новая информация не относится напрямую к непристойным обвинениям в досье, а касается разговоров между должностными лицами в России и другими россиянами. В то же время источники не смогли рассказать в деталях, о каких именно разговорах идет речь, поскольку данная информация является засекреченной, передает Newsru.com.

При этом собеседники CNN подтвердили, что диалоги, упомянутые в компромате, действительно могли происходить: имена их участников и даты полностью совпадают с реальными событиями. Данное обстоятельство дало американским спецслужбам "большую уверенность" в надежности информации из скандального досье.

Попытка взять свежий комментарий от представителя Белого дома Шона Спайсера закончилась неудачей. "Нам по-прежнему отвратительны лживые новости CNN", - заявил он.

За день до первой большой пресс-конференции избранного президента США, 10 января, американские СМИ сообщили о документе, в котором содержится информация о наличии у российских спецслужб компромата на Трампа. Портал BuzzFeed опубликовал полную ксерокопию этого 35-страничного досье, отмечая, что оно составлено "человеком, который называет себя бывшим сотрудником британских спецслужб". А телеканал CNN сообщил, что о существовании этого доклада американская разведка доложила уходящему президенту Бараку Обаме и его преемнику во время брифинга 6 января, посвященного другому вопросу - кибератакам со стороны России. 

В досье, помимо прочего, есть сведения о компромате сексуального характера на президента США. Согласно отчету, российская разведка располагает видеозаписью того, как миллиардер развлекался с проститутками в московской пятизвездочной гостинице "Ритц-Карлтон" класса люкс в том номере, где ранее останавливался Барак Обама с супругой.

Ранее глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер сообщил, что обсудил с Трампом попавшее в прессу досье. По его словам, в ходе разговора он поведал избранному президенту, что спецслужбы США не подтверждают достоверность этих документов и не делают выводов на их основании. Трамп, впрочем, в своем последующем заявлении преподнес это как опровержение скандальных подробностей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдональд трампкомпромат
По теме
Путин выбрал неожиданное место для встречи с Трампом

Путин выбрал неожиданное место для встречи с Трампом 1

Президент России Владимир Путин объявил о своей готовности к встрече с американским лидером Дональдом Трампом. По словам главы российского государства, такая встреча могла бы состояться в столице Словении – Любляне. Новые подробности разговора Трампа и Путина: Трамп не понял вопрос про сокращение вооружений

Новые подробности разговора Трампа и Путина: Трамп не понял вопрос про сокращение вооружений 1

Журналисты узнали новые подробности телефонных переговоров президентов России и США, состоявшихся 28 января. В частности, по информации агентства Reuters, Дональд Трамп не понял вопроса Владимира Путина о возможности продления действующего договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3, англ. New START). Белый дом: никакой отмены санкций до возврата Крыма Украине

Белый дом: никакой отмены санкций до возврата Крыма Украине 38

Официальный представитель Белого дома, пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер прояснил позицию Вашингтона относительно антироссийских санкций. Его заявление прозвучало на фоне шага американских сенаторов, которые внесли на рассмотрение законопроект, препятствующий любым решениям Дональда Трампа об отмене санкций против РФ, передает агентство Reuters.
ЕЩЁ
мнение
limon.ee
мнение
limon.ee
самое читаемое на limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
Не так страшен Трамп?..
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
12:45
Экономика этих стран может стать самой могущественной к 2030 году
12:42
Тест на внимательность: у тебя есть ровно пять секунд, чтобы найти пропущенное число
12:38
Исследование: строгое воспитание приводит к проблемам в учебе
12:22
На полу вашей гостиной красивый ковер? Тогда эта секретная информация для вас
12:17
Меньше штрафов в будущем: правительство готовит новую реформу
12:12
Когда ее парень узнал об этом, он ее бросил. Под слоем макияжа эта девушка скрывает страшную болезнь
12:03
Маклер при заключении договора найма сделает то, о чем вы даже не догадываетесь
11:41
Ольга Бузова опозорилась из-за Хиллари Клинтон
11:40
Спецслужбы подтвердили часть компромата на Трампа
11:35
Облучать опухоли груди можно прямо во время операций
11:27
Этот удивительный домик в пузыре может стать вашим
11:22
Как для нас пройдет эта суббота? Загляни в гороскоп на 11 февраля!
11:16
Юлле Мурманн: сможет ли каждый эстонец сдать тест на эстонский язык? (5)
10:47
Премьер-министр Польши попала в аварию
10:37
Собака спасла замерзающего мальчика
10:27
По Нымме бегает рысь со следами парши
10:10
Павел Иванов: о логике жизни в ХХI веке
10:00
Смотрите: очень необычное предложение портала недвижимости
09:59
На Филиппинах произошло мощное землетрясение
09:41
Предупреждение водителям: видимость на дорогах ограничена из-за тумана
Все новости
LimonЦеликом
Как для нас пройдет эта суббота? Загляни в гороскоп на 11 февраля!

Как для нас пройдет эта суббота? Загляни в гороскоп на 11 февраля!

Ольга Бузова опозорилась из-за Хиллари Клинтон

Ольга Бузова опозорилась из-за Хиллари Клинтон

Когда ее парень узнал об этом, он ее бросил. Под слоем макияжа эта девушка скрывает страшную болезнь

Когда ее парень узнал об этом, он ее бросил. Под слоем макияжа эта девушка скрывает страшную болезнь

12:42
Тест на внимательность: у тебя есть ровно пять секунд, чтобы найти пропущенное число
10. фев
Последняя вечеринка от ночного клуба Hollywood состоится сегодня (1)
10. фев
Фото: дочь-школьница певицы Славы снялась в эротической фотосессии
10. фев
Секс в ванной поможет скрасить вам вечер пятницы: пошаговая инструкция для успешных мужчин (1)
KrasotkaЦеликом
Ученые определили, какими данными должна обладать сексуально привлекательная женщина

Ученые определили, какими данными должна обладать сексуально привлекательная женщина

Пять самых опасных периодов в браке

Пять самых опасных периодов в браке

Дизайнер Виктория Сиджей: в жизни я хожу чуть ли не в растянутых трикошках

Дизайнер Виктория Сиджей: в жизни я хожу чуть ли не в растянутых трикошках

12:38
Исследование: строгое воспитание приводит к проблемам в учебе
11:35
Облучать опухоли груди можно прямо во время операций
10. фев
14 кулинарных ошибок, которые мешают вашим блюдам быть идеальными
10. фев
Мобильное приложение признали одним из самых надежных средств контрацепции
SportsЦеликом
Экс-хавбек «Зенита» Тимощук объявил о завершении карьеры

Экс-хавбек «Зенита» Тимощук объявил о завершении карьеры

Вот это поворот: норвежский клуб собирает пожертвования, чтобы подписать игрока сборной Эстонии

Вот это поворот: норвежский клуб собирает пожертвования, чтобы подписать игрока сборной Эстонии

Наказание попавшейся на допинге Терезе Йохауг оказалось мягче, чем ожидалось

Наказание попавшейся на допинге Терезе Йохауг оказалось мягче, чем ожидалось

10. фев
Таллинн закупит для крупных спортивных центров дефибрилляторы
ВпрокЦеликом
Алименты и алиментная помощь: законы и препятствия

Алименты и алиментная помощь: законы и препятствия

Вопрос читателя: может ли работодатель отслеживать мое местоположение с помощью приложения в смартфоне?

Вопрос читателя: может ли работодатель отслеживать мое местоположение с помощью приложения в смартфоне?

Пенсионную систему будут менять: кому это будет выгодно, а кто может оказаться в проигрыше?

Пенсионную систему будут менять: кому это будет выгодно, а кто может оказаться в проигрыше?

9. фев
Департамент еще раз предупреждает: находящаяся в черном списке CrazyDeal не выполняет свои обязательства перед клиентами (1)
Погода
Собака спасла замерзающего мальчика

Собака спасла замерзающего мальчика

По Нымме бегает рысь со следами парши

По Нымме бегает рысь со следами парши

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Девушка попала под колеса микроавтобуса у Таллиннского университета

Девушка попала под колеса микроавтобуса у Таллиннского университета

В Пярнуском заливе спасены восемь латвийских рыбаков

В Пярнуском заливе спасены восемь латвийских рыбаков

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Правительство поддержало проект реконструкции Горхолла

Правительство поддержало проект реконструкции Горхолла

Водитель негодует: как такое возможно? Полдороги привели в порядок, другую половину – нет

Водитель негодует: как такое возможно? Полдороги привели в порядок, другую половину – нет

Культура
Любителей эстонской поэзии ждут на республиканский конкурс

Любителей эстонской поэзии ждут на республиканский конкурс

Спектакль Романа Виктюка

Спектакль Романа Виктюка "Федра" (РОЗЫГРЫШ ВНУТРИ)

Самые читаемые
Путин выбрал неожиданное место для встречи с Трампом(1)
Юлле Мурманн: сможет ли каждый эстонец сдать тест на эстонский язык?(5)
По Нымме бегает рысь со следами парши
Две подружки пришли в тренажерный зал Kalev SPA. Посетители запомнят этот день надолго! (ВИДЕО)
По Эстонии разъезжают машины с крымскими номерами. И это законно(12)
Топ комментариев
В Донецке убит командир батальона «Сомали» Гиви (61)
Белый дом: никакой отмены санкций до возврата Крыма Украине(38)
Стала известна баснословная цена покупаемых Эстонией самоходных установок (34)
Студия Postimees: если Ильвес захочет вернуть деньги, ему пойдут навстречу(22)
Сильно истощенная 11-летняя Вероника нуждается в нашей помощи! (18)
Bалюта
USD
0,941 EUR
GBP
1,172 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 10.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees