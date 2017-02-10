Экономика этих стран может стать самой могущественной к 2030 году

Некоторые страны из этого списка - уже известные деятели мировой экономики, а для других PwC предсказывает стремительный рост, пишет Forbes. Государства в списке упорядочены по паритету покупательной способности.
32 государства мира с самой мощной экономикой в 2030 году
- Китай, 38 трлн долларов
- США, 23,5
- Индия, 19,5
- Япония, 5,6
- Индонезия, 5,4
- Россия, 4,7
- Германия, 4,7
- Бразилия, 4,4
- Мехико, 3,6
- Соединенное Королевство
- Франция, 3,37
- Турция, 2,99
- Саудовская Аравия, 2,75
- Южная Корея, 2,65
- Италия, 2,54
- Иран, 2,35
- Испания, 2,15
- Канада, 2,14
- Египет, 2
- Пакистан, 1,86
- Нигерия, 1,79
- Таиланд, 1,73
- Австралия, 1,66
- Филиппины, 1,6
- Малайзия, 1,5
- Польша, 1,5
- Аргентина, 1,34
- Бангладеш, 1,32
- Вьетнам, 1,3
- Южная Африка, 1,14
- Колумбия, 1, 11
- Голландия, 1.08