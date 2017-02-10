На улице -8, а пляж Ярва-Яани заполонили купальщики. Смотрите сами!

На берегу организовали семь разных саун и четыре бочечных бани, пишет Järva Teataja.

Погреться в них можно было абсолютно бесплатно. "Я позвонил и пригласил сюда как местных владельцев саун, так и фирмы, предлагающие банные услуги. Я никому за это не платил, те, кто приехал сюда, делают это из доброй воли", - рассказал организатор мероприятия Химре Леэнпалу.

Незадолго до начала мероприятия на льду озера была вырезана прорубь несколько метров в длину, некоторые плавали в ней достаточно продолжительное время - как будто забыв о том, что сейчас зима и температура воды лишь немногим выше нуля.