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Спасатели рассказали, как себя вести в случае провала под лед

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Спасатели познакомили жителей Ида-Вирумаа с тем, как вести себя, если вы провалились под лед и уходите под воду.

Накануне Кивиылиская спасательная команда и общество спасателей-добровольцев провели практические занятия, где показывали какие действия следует предпринимать, если вы провалились под лед, сообщает Rus.Err со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Самое первое, что необходимо сделать - это выбраться из воды и вызвать скорую помощь. Также нужно избавиться от мокрой одежды, из-за которой вы можете простыть так быстро, что не сможете двигаться", - добавляет Вяли.

Спасатели рекомендуют тем, кто выходит на лед, быть готовым к любым неожиданностям.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАида-вирумааледспасатели
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