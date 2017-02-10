Спасатели рассказали, как себя вести в случае провала под лед

Накануне Кивиылиская спасательная команда и общество спасателей-добровольцев провели практические занятия, где показывали какие действия следует предпринимать, если вы провалились под лед, сообщает Rus.Err со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Самое первое, что необходимо сделать - это выбраться из воды и вызвать скорую помощь. Также нужно избавиться от мокрой одежды, из-за которой вы можете простыть так быстро, что не сможете двигаться", - добавляет Вяли.

Спасатели рекомендуют тем, кто выходит на лед, быть готовым к любым неожиданностям.