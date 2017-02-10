Таксисты Нарвы, вам пора регистрироваться на эстонский!

В Нарвском департаменте городского развития и экономики сообщили, что их проект «Изучение эстонского языка нарвскими таксисами, с целью увеличения их конкурентоспособности на рынке труда» согласился профинансировать фонд Innove - 4320 евро будут выделены из Европейского социального фонда. Сам город Нарва не должен будет заплатить ни цента.

Ориентировочно курсы эстонского языка в игровой форме будут проводиться с октября и по декабрь 2017 года. Обучающей организацией выбрана языковая школа Тийи Выхма.

В обучении смогут принять 60 человек. Список учеников еще не составлен, поэтому все желающие должны уже сейчас отправлять свои контактные данные на почтовый адрес: areng@narva.ee. Если желающих окажется больше, организаторы курсов произведут выборку.

Еще до начала обучения, с марта по сентябрь, будет идти составление эстонско-русского разговорника. Как сообщили в Нарвском департаменте городского развития и экономики, в разговорнике представят часто употребляемые слова и фразы, необходимые для беседы между таксистом и клиентом. Разговорник появится на городском сайте и будет доступен для скачивания всеми желающими.