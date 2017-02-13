«Хотя угроза терроризма является в Эстонии низкой, мы все же чувствуем, что нас касается каждый теракт, который происходит вблизи или вдали от нас. Я подтверждаю, что Эстония по-прежнему прилагает усилия к борьбе с терроризмом», - сказал Миксер в своем выступлении на дебатах ООН, посвященных защите жизненно важного государственного имущества и систем от терактов.

Критическая инфраструктура (например, здравоохранение, электроэнергия или транспорт) особенно уязвима перед терактами в современном сетевом обществе.

По словам Миксера, в этой области важно уделять внимание кибербезопасности. «Ключевую роль в предупреждении киберугроз или реагировании на них играет международное сотрудничество. Я призываю все страны делиться своими знаниями и навыками в борьбе с кибератаками и привлечь к этому и частный сектор с гражданским обществом». - сказал глава МИД.

Во второй половине дня министр встретился с заместителем генсека ООН по миротворческим операциям Эрве Ладсусом, которого Миксер заверил в сохраняющейся готовности Эстонии участвовать в миротворческой деятельности ООН. Миксер также встретился с президентом генеральной ассамблеи ООН Питером Томпсоном, с которым обсудил достижение целей в области устойчивого развития. Цели были приняты ООН в 2015 году, они сочетают тему снижения бедности и вопросы устойчивого развития окружающей среды.