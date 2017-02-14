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Лидер немецких "зеленых" видит в Путине угрозу для западных ценностей

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Президент России Владимир Путин со всей очевидностью угрожает Западу и западным ценностям, уверен сопредседатель немецкой партии "Союз-90"/"Зеленые" Джем Оздемир.

"Он не хочет, чтобы Европейский союз был сильным, он не хочет, чтобы был НАТО", - заявил политик во вторник, 14 февраля, в интервью DW.

По его словам, в настоящее время стала особенно очевидной необходимость Североатлантического альянса. Тот факт, что представитель "зеленых" защищает НАТО, показывает всю серьезность угрозы со стороны Москвы, добавил Оздемир.

Уход в отставку советника президента США Дональда Трампа по вопросам безопасности Майкла Флинна немецкий политик назвал знаком влияния российских властей на Белый дом. "Я не уверен, что он единственный в этом правительстве (администрации США - прим. ред.), кто проявляет к господину Путину большую лояльность, чем к конституции Соединенных Штатов", - отметил лидер "зеленых".

Влияние российских властей на внутренние дела других стран является проблемой и в Германии, и это "в любом случае будет темой предвыборной борьбы и в этой стране", признал Оздемир. "Мы также будем задаваться вопросом о том, кто лоялен по отношению к нашей стране, по отношению к конституции ФРГ, а кто согласен с видением будущего Германии между Путиным, Эрдоганом и Трампом", - заявил политик.

Одновременно Оздемир указал на необходимость сохранения санкций в отношении российских властей и защиты стран Восточной Европы от агрессии Москвы. По его словам, санкции нельзя отменять до тех пор, пока Путин не остановит свои войска на востоке Украины. "Это не сепаратисты, это Россия, которая вмешивается в ситуацию на Украине. Надо быть слепым, чтобы этого не заметить", - подчеркнул он.

Вместе с тем Запад должен сохранять мирный курс в отношениях с Россией, уверен Оздемир. "Это наш сосед. Нельзя идти на конфронтацию с ядерной державой", - указал он.

Джем Оздемир вместе с сопредседателем фракции "зеленых" в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт возглавляет избирательный список своей партии на выборах в бундестаг, намеченных на сентябрь 2017 года. Согласно предвыборным опросам, в настоящее время "Союз-90"/"Зеленые" уступает правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

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