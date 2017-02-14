Для выплаты пенсий по нетрудоспособности и льгот по социальному налогу для работающих людей с потерей трудоспособности в год расходуется более 300 миллионов евро. Цель реформы трудоспособности заключается в создании для людей с неполной трудоспособностью возможности быть активным членом общества, помогая им найти отвечающее потребностям место работы.
График: в Эстонии никогда ранее не было так много пенсионеров по нетрудоспособности
В Эстонии по состоянию на начало 2016 года было 97 459 пенсионеров по нетрудоспособности, и их число в период 2005–2015 выросло на 61%. За 2015 год прибавилось 14 490 человек, которых в первый раз признали постоянно нетрудоспособными.